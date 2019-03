Téléphonie: Orange Guinée s’offre la 4G à 90 millions USD pour le confort de ses clients

Le ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie Numérique, accompagné du ministre d’Etat, chef de cabinet de la Présidence, Dr Ibrahima Khalil Kaba et du ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, a procédé à la signature d’une convention de licence avec Orange Guinée, pour l’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications mobiles des types 2G, 3G et 4G, ce jeudi 14 mars 2019, à Conakry.

Ladite licence a une durée de 10 ans et fixe comme exigences, entre autres, la couverture de l’ensemble des districts et axes routiers et ferroviaires de Guinée en 2G et 3G. Elle prévoit également la couverture de toutes les villes et tous les chefs-lieux des préfectures et sous-préfectures en 4G. Et elle est constituée par la Convention de concession, le cahier de charges spécifique aux réseaux et services 2G, 3G et 4G, les ressources mises à disposition par le Concessionnaire, ainsi que le processus de sanctions en cas de manquements aux obligations.

Des cahiers de charges qui définissent de façon claire les droits des consommateurs et les mécanismes de protection de ces derniers, notamment en matière de continuité des services, de transparence des tarifs et de réparation des préjudices.

En termes d’avantages comparatifs, cette licence définit de façon claire les obligations de couverture et de qualité des services auxquels sont couplés des mécanismes de contrôle. Le coût de la licence est de 90 millions USD.

Dans son discours de circonstance, M. Sadikh Diop, a indiqué que sa société mûrit l’ambition d’être le vecteur de la transformation digitale de la Guinée. « Et notre vision est d’être l’opérateur digital préféré des Guinéens reconnu pour son leadership sur la qualité de ses services, son expérience-client incomparable et sa contribution à la transformation de la vie des populations. Pour cela, Orange Guinée envisage de garder le rythme soutenu des engagements qu’elle a toujours connus », a déclaré le Directeur Général d’Orange Guinée, tout en réitérant son engagement à contribuer de manière décisive à l’essor du numérique en Guinée.

A sa suite, le Directeur Général de SONATEL, M. Sékou Dramé a fait remarquer que l’acquisition de cette nouvelle licence 4G va donner la force à Orange Guinée d’accompagner les Guinéens en leur offrant des opportunités de croissance et de développement auxquelles ils aspirent pour rayonner dans la sous-région, le continent et au niveau mondial. Toute chose qui, aux dires du Directeur Général n’est impossible. « Car, impulsé par la vision stratégique du président de la République, traduite par la politique de développement que conduit son gouvernement », s’est-il félicité.

Pour sa part, le ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie Numérique, Moustapha Mamy Diaby s’est dit satisfait du rythme de progression des investissements dans l’écosystème des télécommunications et des nouvelles technologies de l’information, avant d’évaluer l’ouverture de ce nouveau chapitre en ces termes:

« Cette convention de licence se démarque de celle de 2007 par le fait qu’elle est accompagnée de cahiers de charges précis, très détaillés, des mécanismes de suivi-évaluation d’un processus d’identification des défaillances, qu’elles soient d’ordre technique ou des abus à l’égard des consommateurs, et d’un mécanisme de pénalité », a-t-il dressé comme regard non sans recommander l’Autorité de régulation de veiller au respect du contenu de cette convention et de ses annexes et à Orange Guinée de veiller au respect du cette convention et de ses annexes consentie librement.