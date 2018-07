Télimélé: les jeunes dans la rue pour protester contre la hausse du prix du carburant

Très tôt ce mardi matin, les jeunes de la commune urbaine de Télimélé, mobilisés sous la bannière des forces sociales, ont investi les rues pour exprimer leur mécontentement suite à l’augmentation du prix du carburant à la pompe.

Cette marche Pacifique a eu comme point de départ la Maison des Jeunes et a abouti au kilomètre zéro, via les carrefours Nonkohi et Gasoil, le grand marché et la Station Total.

Sur les banderoles et autres pancartes tenues par les marcheurs, on pouvait lire: «les Forces Sociales de Télimélé contre l’augmentation du prix du carburant ; 8000fg c’est bon ! »

Au fur et à mesure que les marcheurs progressaient vers le centre-ville, beaucoup de personnes vienaient grossir les rangs pour apporter leur soutien au mouvement. Ce fut le cas au marché central où les étalagistes ont pris le mégaphone pour énumérer leurs difficultés depuis la hausse du prix du carburant.

Quant à Sana Baillo Diallo, président de la société civile, Cette marche pacifique témoigne à suffisance la maturité des citoyens de Télimélé et leur désapprobation de cette mesure qui ne fait qu’enfoncer la population guinéenne dans la pauvreté.

A noter que la marche s’est déroulée sans incident et les jeunes ont promis de rester mobilisés pour défendre légitimement les droits des citoyens pour une vie meilleure.