Tenue à Conakry de la 14ème Nuit de l’Excellence de la Femme guinéenne

Le Groupe Gnouma Communication (GGC) Magazine a organisé la 14ème Nuit de l’Excellence de la Femme guinéenne à travers le Trophée de la Femme de l’Année 2017 ce samedi 5 mai 2018.

L’événement, qui a réuni un public select au Novotel de Conakry, s’est tenu cette année sous les thèmes, «Stop aux Violences faites aux Femmes et Femmes actrices de Paix». Ce, dans l’optique d’encourager la culture du mérite, de l’émulation et de la solidarité.

Au départ, elles étaient plusieurs dizaines de nominées choisies dans maints secteurs d’activités où chacune fait montre d’efficacité, de leadership et de compétences avérées et devaient s’adjuger entre autres prix du Meilleur Espoir Féminin, du Meilleur Leadership Féminin et du Meilleur Engagement Politique et Citoyen.

Au finish, le prix de Meilleurs Espoirs féminins est revenu à Zeinab Camara, cheffe de cabinet ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Adèle Camara, journaliste à la Rtg. Asmaou Barry du groupe de presse Lynx-Lance s’est offert le prix de la Meilleure Femme des Médias évoluant dans d’autres secteurs.

Fatou Baldé Yansané, Fatoumata Binta Barry et Binta Ann font également partie de la cohorte des récipiendaires. Elles ont raflé respectivement le prix du Meilleur Leadership Féminin, du Meilleur engagement politique et citoyen, et du Meilleur Investissement Humanitaire. Le grand prix Femme de l’Année a été décerné Aminata Touré, présidente de Kaloum Yigui.