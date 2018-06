Termes de Références du recrutement d’un Consultant Individuel

Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité

Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes

Termes de Références

Recrutement d’un Consultant Individuel pour les études et le contrôle des travaux rénovation/réhabilitation de quatre (04) laboratoires et de douze(12) salles de classes

Sous-projet :

« Projet de formation d’agents techniques de santé, de sages-femmes, d’infirmiers, de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de techniciens de santé publique compétents»

Ecole de la santé pour tous de Raphael Archange(ESTRA) de N’Zérékoré

Financement : Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité / BOCEJ

JUIN 2018

Contexte et justification:

Le projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes en Guinée, BoCEJ» a été adopté par le Gouvernement Guinéen et financé par l’Association Internationale de Développement. Il a pour objectif d’améliorer l’employabilité et l’emploi des jeunes guinéens ainsi que de renforcer la gouvernance des établissements de formation professionnelle et technique et d’enseignement supérieur. Ce Projet compte trois composantes dont un fonds compétitif pour soutenir le montage et la mise en œuvre de programmes de formation en partenariat avec les professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de compétences et de qualifications.

Le Fonds Compétitif pour les compétences et l’employabilité (FCCE) est un ensemble de dons subsidiaires octroyés à des consortia « Etablissements de formation-Entreprises » sur une base compétitive en réponse à des appels à propositions successifs. Son objectif est de soutenir des projets de formation innovants construits entre professionnels et formateurs, d’améliorer la rédévabilité institutionnelle par le biais d’une gestion de ces projets basée sur les résultats et d’accroître l’efficacité et l’efficience de l’offre de la formation par le biais d’un partenariat public-privé.

Le FCCE s’adresse aux établissements de formation formelles délivrant des programmes de formation (certifiant/diplômant ou qualifiant) de niveau technique, professionnelles ou supérieures organisées en consortium avec les entreprises ou organisations, publiques ou para publiques, le patronat, les chambres consulaires, les entreprises d’intermédiation, etc. Les projets attendus de la première phase du FCCE concerneront les secteurs déclarés prioritaires de l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’exploitation minière, l’énergie et la construction (Bâtiment et Travaux publics, BTP), l’environnement, les télécommunications, le secteur hôtelier et du tourisme, l’éducation et la santé.

C’est dans ce cadre qu’une subvention d’un montant de l’équivalent de 400.000 USD a été accordée au consortiumde l’Ecole de la santé pour tous de Raphael Archange(ESTRA) de N’Zérékorépour financer la mise en œuvre du sous-projet «Projet de formation d’agents techniques de santé, de sages-femmes, d’infirmiers, de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de techniciens de santé publique compétents»

Ainsi l’Ecole de la santé pour tous de Raphael Archange(ESTRA) en collaboration avec ses partenaires : laCellule de Formation Continue et Développement Pédagogique (CFC-DP) de l’Inspection Régionale de l’Education de N’Zérékoré, les Laboratoires Pharmaceutiques HABA(LPH) de N’Zérékoré et la Coopérative de Promotion de la santé pour tous (CPST) de N’Zérékoré, se propose d’utiliser une partie de cette subvention pour recruter un Ingénieur de bâtiment pour effectuer les études et le contrôle des travaux cités ci-dessus.

Les présents termes de références donnent l’étendue des activités à mener par l’Ingénieur pour :

L’élaboration des prescriptions techniques des dossiers d’appels d’offre ;

La conduite et la supervision des travaux résultants des études qui ont été menées.

Objectifs de la mission et description des taches:

La mission consistera en une maîtrise d’œuvre en deux phases :

Mener les études pour la réalisation de l’avant-projet détaillé et l’établissement du dossier d’appel d’offres ( DAO ) ;

) ; Assurer le contrôle et la supervision des travaux de rénovation et de réaménagement qui seront exécutés par l’entreprise (PME).

La mission du consultant comprend entre autre :

La préparation de l’avant-projet détaillé comprenant entre autres :

la collecte de tous les plans des bâtiments existants. En particulier les plans architecte et les plans de recollement Electricité et Plomberie. A défaut de leur disponibilité, faire faire tous les sondages nécessaires ;

La confection des plans d’architectures indiquant les parties à démolir éventuellement et les parties à construire ;

L’assistance au maître d’ouvrage dans toute démarche éventuelle pour l’obtention du permis de construire s’il est nécessaire.

La préparation du DAO comprenant entre autres :

L’établissement d’un cadre de Devis et d’un cadre de Bordereau de Prix unique pour pouvoir juger équitablement les offres ;

Le Descriptif détaillé (avec toutes les caractéristiques et spécifications) des prestations pour chaque poste du Devis ;

L’évaluation des quantités du Devis de base, pour juger les soumissionnaires sur une même base étant entendue que les soumissionnaires sont tenus de vérifier les quantités et de signaler dans leur offre tout écart constaté.

Nota :Ce DAO sera élaboré en utilisant le dossier type d’appel d’offres Passation de Marchés pour petits travaux, édition Mai 2004.

Le recrutement de l’entreprise :

Participer en qualité de conseil à la commission d’évaluation des offres pour le recrutement de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux

L’organisation et coordination générale des travaux comprenant entre autres :

la tenue des réunions hebdomadaires de chantier avec l’examen (et le recalage éventuel de tout dérapage) du planning des travaux fourni par l’adjudicataire.

Le contrôle des activités menées par l’entreprise sur le chantier comprenant entre autres :

à veiller à ce qu’éventuellement aucun élément de la structure en béton armé ne soit démoli sans l’autorisation préalable du consultant ;

le contrôle avant mise en œuvre des dosages et ferraillages des éléments béton ainsi que la résistance des agglomérés ;

le contrôle et l’approbation des plans d’exécution ;

la vérification et l’approbation de l’origine, la provenance et la conformité des matériaux de construction ;

la vérification des décomptes provisoires et définitifs des travaux établis par l’entreprise ;

les propositions de réception provisoires au maitre d’ouvrage délégué sur demande de l’entreprise ;

le respect des mesures d’hygiènes de sécurité et d’environnement ;

la production des rapports d’avancement des travaux.

Programme des travaux et description des ouvrages :

Les travaux consistent à réaménager dans les règles de l’art tout ou en partie des bâtiments existants ;

Les études devront tenir compte des normes et pratiques en vigueur en République de Guinée, notamment en matière d’espace, de respect de l’environnement et de fonctionnalité.

Résultats attendus :

Pour la phase I : les Documents d’avant-projet détaillé et d’exécution sont disponibles ;

Pour la phase II : l’Organisation et la coordination générale des travaux, le contrôle, la vérification et la certification des travaux sont assurés; la réception de l’ouvrage est prononcée.

Profil recherché et critères spécifiques:

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services dont :

Qualification/ Niveau d’Etudes ( 20 points) : Etre titulaire d’un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur Génie Civil, de Génie Rural, d’Architecture ou équivalent dont :

Moins de BAC +5 : 0 point

Bac+5 : 17 points

Bac+8 (Doctorat) : 20 points

Expérience générale : 10 points

Avoir au moinscinq (5ans) d’expérience générale dans les travaux de construction/rénovation de bâtiments ou d’autres ouvrages de génie civil.

-Moins de 5 ans : 0 point

-5 ans : 5 points

-Chaque année supplémentaire donnera droit à 1 points jusqu’au barème plafond (10 points)

NB : Les Consultants seront notés différemment selon la consistance de leur expérience dans le domaine.

Expérience spécifique en rapport avec la mission : 70 points dont :

Expérience d’au moins 05ans dans l’établissement des devis, l’établissement des plannings, la maîtrise d’œuvre de contrôle et de supervision des travaux, la gestion et la conduite des travaux et maîtrisant le métré, le contrôle de la durabilité et de la qualité des ouvrages de génie-civil (30 points)

-Moins de 05 ans : 0 point

-05 ans : 20 points

-Chaque année supplémentaire donnera droit à 2 points jusqu’au barème plafond (30 points)

Réalisation de missions similaires (40 points)

–Une (1) mission similaire : 10 points

–Deux (2) missions similaires : 20 points

-Trois (3) missions similaires : 30 points

-Quatre (4) missions et plus: 40 points

La connaissance de la langue française est indispensable.

Durée d’exécution de la mission :

La durée de la mission du consultant sera de quinze (15) jours pour les études et de trente (30) jours maximum pour la supervision des travaux de rénovation.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :

E-mail : raphaelahaba@gmail.com

Contacts : 622 08 83 18/ 623 18 10 49

Horaire de contact : 8h 30 à 17h00

Conakry, le 25 Juin 2018