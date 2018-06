Tirage au sort de Shell Extra Challenge: les premiers lauréats enfin connus

Vivo Energy Guinée a organisé ce samedi 2 juin 2018, le 1er tirage de la promo Shell Extra Challenge à la Station Shell de Kobaya.

Le tirage a eu lieu sous la supervision d’un huissier de justice assermenté, en présence d’une forte participation des clients inscrits à la promo.

A cette activité, il y’a eu 2 catégories de tirage, un premier de 60 personnes pour participer au concours de conduite économique, la principale activité de la Promo et un second de 80 personnes qui a permis aux clients de bénéficier de cadeaux, notamment des cartes Liberta dont les montants varient entre 100.000 à 6 millions GNF.

Au total, 70 personnes ont gagné des cartes Liberta de 100.000 GNF chacun, 8 clients ont remporté des cartes Liberta d’une valeur de 500.000 GNF chacun, un lot de 1.000.000 GNF et le gros lot de la journée pour un client qui est reparti avec 1 an de carburant d’une valeur de 6. 000.000 GNF à raison de 500 mille GNF par mois. Les clients se sont dits très satisfaits de cette promo et expliquent qu’ils sont venus s’assurer de sa véracité.

Alpha Ibrahima Sy : « C’est un sentiment de joie et de satisfaction d’être un heureux gagnant de la carte Liberta de 100 mille GNF, je profite de l’occasion pour remercier la société Vivo Energy Guinée pour ce cadeau et je compte continuer à jouer. J’avais auparavant acheté 9 tickets avant ce premier tirage et je compte avoir plus au prochain qui est prévu le 30 juin. Je vais redoubler ma consommation pour être le prochain heureux gagnant. »

Mohamed Chérif Barry : « Je fais partie du lot des 60 premiers gagnants pour le concours de conduite économique. A chaque fois j’achète du carburant chez Shell, je garde mon ticket et là où je suis j’ai 4 tickets sur moi et le tirage est tombé sur un de mes tickets. Je pense bien que c’est une question de chance parce que qu’on nous a dit que nous allons suivre une formation en conduite défensive avant de faire la course, donc nous attendons d’être appelés»

La Station Shell de Kobaya qui est également à son ouverture a reçu un bon nombre de véhicules qui se sont fait inscrire pour la promo et d’autres qui ont remporté du carburant gratuit à l’occasion du Happy Hour de Shell, 5 litres de carburant ont été offerts ce jour par véhicule.

Le prochain tirage de la promo est prévu le 30 juin 2018.

Ci-dessous, la liste des gagnants du tirage au sort

Ordre Station Noms et Prénoms N° de permis 1 GBESSIA CONDE OUMAR 84226 2 DIXINN DIAKITE AWA 121546 3 NONGO BAH OUSMANE 215422 4 DIXINN BARRY MAMADOU BAILO 241869 5 CHÂTEAU BARRY ELHADJ MAMADOU 92290 6 TOMBOLIA KOUROUMA LANCINET 146035 7 BELLE VUE CISSE IBRAHIM 97962 8 BELLE VUE CONDE KEMO 180613 9 BELLE VUE SYLLA MAMADOU LAMARANA 197123 10 GBESSIA SYLLA ABOUBACAR SIDIKI 236837 11 BANGOURA MOHAMED 223262 12 CHÂTEAU BAYO IBRAHIMA 214525 13 DABOMPA ABDOULAYE DIALLO 76273 14 CHÂTEAU DIALLO CHERIF 136634 15 BELLE VUE SOW BOUBACAR 84139 16 KAGBELEN MAGASSOUBA FATOUMATA 149269 17 RATOMA DJENABOU DIALLO 115040 18 GBESSIA KPAMY FREDY 168424 19 CHÂTEAU BAH ALIOU 95464 20 CORONTHY SAKO HAMED 150453 21 KAPORO TAMBA KOUDONO 123378 22 COLEAH DESSA ROGER 29525 23 BELLE VUE SOW MAMADOU KORKA 216357 24 CORONTHY DIAW MAMADOU 108765 25 KAGBELEN CAMARA ANSOUMANE MASSE 136844 26 TANERIE BARRY AMADOU OURY 61028 27 SONFONIA T8 CONDE ABOUBACAR 183601 28 MATOTO KONATE FACELY 203940 29 KOBAYA BARRY MOHAMED CHERIF 198024 30 CHÂTEAU BARRY OUSMANE 88129 31 LAMBANYI SEKOU OULARE 88979 32 CHÂTEAU DIALLO MAMADOU 351234 33 CHÂTEAU SYLLA ALPHA 34 SYMBAYA THIERNO AMADOU 166411 35 CHÂTEAU DIALLO MAMADOU LAMARANA 40016 36 LAMBANYI DIALLO THIERNO ALIOU 87513 37 BELLE VUE BANGOURA SALIFOU 226619 38 MATOTO CAMARA IBRAHIM 39856 39 LAMBANYI DIALLO AMADOU 37443 40 KAPORO KABA IBRAHIMA KALIL 249061 41 CORONTHY BAH IBRAHIMA 125233 42 GBESSIA BARRY MARIAMA 231128 43 BONFI BAH BOUBACAR 220263 44 MATOTO KOULIBALY DJOULDE 116451 45 CORONTHY SYLLA MOHAMED HADY 86044 46 TAMISSO ALPHA OUMAR BAH 191396 47 SONFONIA RAIL KABA SEKOUBA 249696 48 TAMISSO ALPHA OUMAR BAH 191396 49 LAMBANYI BARRY KADIATOU 219169 50 SONFONIA T8 JULES LABILA DOUALAMOU 120348 51 LAMBANYI DIALLO THIERNO BOUBACAR 243151 52 CORONTHY BAH ALPHA OUMAR 8707 53 RATOMA BALDE AMINATOU 16903 54 TOMBOLIA SIDIBE FATOUMATA 10210 55 CORONTHY SOUARE OUMOU 19116 56 BONFI SYLLA ABOUBACAR 22632 57 LAMBANYI CONTE MAMADOU 119392 58 YATTAYA BARRY SAMADOU 179075 59 KAGBELEN KONE MOHAMED 226363 60 RATOMA SOMPARE FATOUMATA 91829

Listes des Gagnants de la tombola

LOT 1 AN DE CARBURANT VALEUR 6.000.000 GNF GAGNANT SANGARE MAMADY STATION KAGBELEN N° PERMIS 8589

LOT 1 AN DE CARBURANT VALEUR 1.000.000 GNF GAGNANT DIALLO ABDOURAHAMANE STATION TOMBOLIA MARCHE N° PERMIS 133074

LOT CARTE LIBERTA 500.000 8 Ordre Station Noms et Prénoms N° de permis 1 COLEAH BARRY ABDOULAYE 72362 2 BELLE VUE KANU KONRABAI 232798 3 ANSOUMANIA DRAME SANKOUMBA 234873 4 LAMBANYI DOUMBOUYA BOUBACAR 84498 5 BELLE VUE KOUROUMA FODE 214752 6 TOMBOLIA M MAMOUDOU DIABY 188777 7 MATOTO FOFANAH CHEIK MOHAMED 8 RATOMA MAMADOU SALIOU BALDE 102949

LOT CARTE LIBERTA DE 100.000 GNF 70 Ordre Station Noms et Prénoms N° de permis 1 KAPORO SOW OUSMANE 221980 2 LAMBANYI SOW THIERNO MAMADOU 143073 3 RATOMA TRAORE IBRAHIMA 236368 4 SONFONIA BARRY MAMADOU LAMARANA 237271 5 CHÂTEAU DIALLO MAMADOU ALIOU 6 SONFONIA T8 GROVOGUI DIMA 202992 7 RATOMA MOHAMED YAYA KOUROUMA 110879 8 COLEAH DIABY ADAMA 87491 9 BELLE VUE BAH MAMADOU ALPHA 108602 10 RATOMA ALPHA OUMAR DIALLO 11 CHÂTEAU DIAKITE SEKOU 12 CORONTHY TOURE PENDA 24155 13 TOMBOLIA M KEIRA ALPHA 108884 14 ANSOUMANIA BAH MAMADOU SALIOU 155637 15 RATOMA OUSMANE SOUMAH 346304 16 KAGBELEN MAMADOU HASSIMIOU SOW 227183 17 MATOTO TOURE LANIFA 153717 18 RATOMA DJENABOU DIALLO 115040 19 GBESSIA CISSE ALSENY 101391 20 NONGO BALDE SAIFOULAYE 166513 21 TOMBOLIA M KEITA ABDOURAHAMANE 140746 22 COLEAH CONDE SEKOU 211271 23 RATOMA SOW OUSMANE TELLY 90876 24 SYMBAYA DIALLO MAMADOU 90922 25 KAPORO BALDE IBRAHIMA 32870

26 RATOMA TRAORE IBRAHIMA 236368 27 GBESSIA SACKO MOUSSA 154442 28 BELLE VUE FOFANA MOHAMED 88107 29 TANERIE DIALLO MAMADOU HAMBALIOU 201206 30 CORONTHY KABA MAY 46265 31 CHÂTEAU DIALLO FALILOU 68424 32 CHÂTEAU CHARLOTTE KPAKPO 6799 33 MATOTO KONATE MORY 116519 34 KOBAYA DIALLO MAMADOU ALIOU 86842 35 ANSOUMANIA BARRY MAMADOU BHOYE 218861 36 GBESSIA DABO MOHAMED YAYA 144911 37 NONGO SANDOUNO ALY MARC 224030 38 RATOMA THIERNO IBRAHIMA DIALLO 183740 39 RATOMA DAVID BANGOURA 102457 40 BONFI BARRY BOUBACAR 102564 41 NONGO DIALLO MAMADOU 59383 42 ANSOUMANIA DIALLO HADY 400KGS 43 BONFI HANN ALPHA IDRISSA 85685 44 SONFONIA T8 DIALLO MAMADOU BAILO 190120 45 NONGO NIARE ABDOURAHAMANE 167163 46 RATOMA CAMARA LANSANA 75153 47 MATOTO KABA MOUCTAR 97878 48 LAMBANYI FOFANAH ABOUBACAR 5A99C613 49 TANENE KAMANO AMADOU 130673 50 BONFI BALDE ALPHADIO 96253 51 BELLE VUE SOUARE ALHASSANE 231753 52 RATOMA DIALLO MAMADOU PATHE 92295 53 SONFONIA T8 TRAORE MAMADY 94305 54 ANSOUMANIA TRAORE YOUSSOUF 106971 55 BELLE VUE KABA MOHAMED 221074 56 COLEAH GUILAVOGUI CESAR 91812 57 ANSOUMANIA SOW MOUSSA 255580 58 LAMBANYI DIAKITE FATOUMATA 108510 59 GBESSIA TRAORE MOUSSA SEKOU 88264 60 TOMBOLIA FOFANAH 214809 61 KOUNTIA ABDOULAYE SYLLA 98589 62 RATOMA MAMADOU BOBO DIALLO 98880 63 LAMBANYI DIA OUSMANE 34732 64 CHÂTEAU DIAKITE LANCINET 131200 65 TAMISSO SICNE MADENE 91691 66 NONGO 231332 67 MATOTO CAMARA ALY 242316 68 ANSOUMANIA CAMARA MAMADY 88301 69 KOUNTIA MOUSSA CAMARA 237303 70 SONFONIA T8 CONDE ABOUBACAR 183601

Contact:

Barry Nimatoulaye

Vivo Energy Guinée

Tél : 626356525

Email : Nimatoulaye.Barry@vivoenergy.com

Barry Alpha Saliou

Vivo Energy Guinée

Tel: 656 11 42 71

Email: Alphasaliou.Barry@vivoenergy.com