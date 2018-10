Tirs à «balles réelles» contre Dalein: «Alpha Condé est le commanditaire», accuse Dr Oussou

L’opposition républicaine a tenté de braver l’interdiction de sa marche du mardi 23 octobre qui visait, dit-on, à dénoncer le »non-respect » de l’accord politique du 8 août. Cette manifestation a été très vite interrompue au niveau du carrefour de la Bellevue où le cortège du président de l’UFDG à été disloqué par l’intervention des forces de l’ordre. Au cours de ces échauffourées, le véhicule de commandement de l’ancien Premier ministre a essuyé un tir sur le pare-brise qui fut endommagé. Et depuis, l’opposition républicaine crie à une tentative d’assassinat contre la personne de son leader.

En tout pour le président du groupe parlementaire des Libéraux Démocrates, Dr. Fodé Oussou Fofana, il n’y aucun doute, le commanditaire de cette tentative d’assassinat s’appelle Alpha Condé. C’est pourquoi, a-t-il déclaré, Alpha Condé mérite une plainte régulière devant le tribunal de la CEDEAO et celui de la CPI (Cour Pénal Internationale).

D’ailleurs Dr Fodé Oussou Fofana s’interroge sur ce qu’une arme de guerre vient chercher dans des manifestations et pourquoi des citoyens en meurent. «97 personnes ont été tuées dans les manifs depuis l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir. C’est pour toutes ces raisons, qu’on doit porter plainte contre l’auteur et le commanditaire de la tentative d’assassinat du président Cellou Dalein Diallo. Il faut que la justice soit faite pour les 97 personnes tuées dans les manifestations politiques. Cela ne peut se faire que devant le tribunal de la CEDEAO et la CPI», a indiqué l’opposant Fodé Oussou.

Très remonté, contre les sorties médiatiques du Directeur national des Compagnies Mobiles d’Intervention, le Contrôleur général de police, Ansoumane ‘’Bafoé’’ Camara, Dr Oussou dira que ce dernier doit comprendre que le leader de l’UFDG n’est pas son égal. «Pour nous, le général Bafoé ne représente rien, il n’est qu’un simple exécutant. Tous les pyromanes du RPG Acr-en-ciel savent que l’interlocuteur de Cellou Dalein Diallo est le chef de l’Etat Alpha Condé. Alpha Condé est persuadé que Cellou Dalein Diallo le bat dans toutes les élections organisées en République de Guinée…»