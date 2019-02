Toss Camaire maire de Matoto : voici ce qu’en pense son avocat Bernard Dissi Milimouino

Juste après la décision du TPI (Tribunal de Première Instance) de Mafanco qui a confirmé le candidat du RPG Arc-en-ciel au poste du maire de la commune de Matoto, son avocat Me. Bernard Dissi Millimouno a déclaré devant la presse que cette décision du tribunal est le dernier ressort et qu’il n’est susceptible d’aucun recours. « Mamadouba Tos Camara est officiellement le maire de la commune de Matoto et je suis fier pour lui », s’est-il réjoui. Lisez !

« Nous avons démontré avec nos moyens que l’AJE (Agent Judiciaire de l’Etat) avait le plein droit et la qualité d’intervenir dans ce dossier. Il avait soulevé l’irrecevabilité de la citation de l’honorable Kalémodou Yansané pour le non-respect de délai. Mais le tribunal a rejeté cette demande de l’AJE. Mamadouba Toss Camara, à travers ses avocats avait soulevé aussi la nullité de la citation de l’honorable Kalémodou Yansané parce que cette citation n’avait pas respecté le délai car, Mamadouba Toss Camara n’avait pas reçu d’abréviation du délai du tribunal. Le tribunal ne nous a pas suivi et il nous a débouté sur ce sujet tout en validant la citation de Kalémodou Ynasané. Par rapport au fond, l’honorable Kalémodou Yansané avait demandé l’annulation du vote du 7 février 2019. Dans la salle d’audience, nous avons démontré que cette élection a été convoquée dans la régularité par le ministre de tutelle, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le tribunal nous a suivi et c’est pourquoi, il a débouté le candidat de l’UFDG Kalémodou Yansané quant à sa demande relative à l’annulation du vite de 7 février 2019. »