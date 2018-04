Total et VINCI Energies vous invitent à participer au « Start-Up Challenge » consacré à la BLOCKCHAIN DE L’ÉNERGIE EN AFRIQUE

Et obtenir un stand au salon Viva Technology 2018

Le concours : Du 24 au 26 mai 2018, le salon Viva Technology rassemblera à Paris 6 000 start-ups et des entreprises internationales de premier plan. Au cours de cet événement, les start-ups auront l’opportunité de prendre part à l’Afric@Tech aux côtés de grands groupes tels que Total et VINCI Energies.

L’énergie est un levier de développement essentiel. Donner accès à une énergie abordable, fiable et durable est donc l’un des plus grands défis pour l’Afrique. Les importantes infrastructures de réseau ne suffisent pas. Les micro-réseaux locaux partagés, reliés aux multiples sources d’énergies renouvelables, font également partie de la solution. Et grâce aux technologies de la blockchain, il est possible de suivre, quantifier, comptabiliser et gérer les flux d’échanges énergétiques.

Nos attentes : Nous recherchons des start-ups innovantes capables de nous aider à :

gérer les micro-réseaux décentralisés ;

tirer parti des interactions entre les micro-réseaux et le réseau national ;

résoudre le problème de l’accès à l’énergie en Afrique grâce aux technologies de la blockchain.

Vous avez jusqu’au 20 avril pour répondre aux questions suivantes et soumettre votre candidature ici :

Quels sont les facteurs clés de succès de votre solution en termes de technologie et de business model ?

En quoi votre solution peut-elle contribuer à répondre aux enjeux énergétiques en Afrique ?

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous participer à l’Afric@Tech du salon VivaTech ?

La récompense

Gagnez votre invitation à l’Afric@Tech du salon Viva Technology 2018 (l’événement européen PHARE pour les start-ups et les grandes entreprises)

1 stand à l’Afric@Tech (sponsorisé par les partenaires)

4 tickets d’entrée au salon VivaTech valables 3 jours (valeur unitaire nette : 290 €)

La possibilité de présenter votre solution et d’en faire une démonstration à l’Afric@Tech

Une rencontre avec des dirigeants, des « parrains » et des représentants VC de Total et de VINCI Energies

Et pour la meilleure start-up : une opportunité de collaboration supplémentaire Total · Mise en relation avec les business units appropriées · Possibilité de participer à la journée démonstrations du StartUp Booster organisé à Paris · Mise en relation avec le fonds d’investissement Total Energy Ventures VINCI Energies · Possibilité de présenter sa solution devant l’ensemble des hauts dirigeants à l’occasion de la journée de l’innovation de VINCI Energies · Mise en relation avec le fonds d’investissement INERBIZ de VINCI Energies

About Total

Total is a global integrated energy producer and provider, a leading international oil and gas company, and a major player in low-carbon energies. Our 98,000 employees are committed to better energy that is safer, cleaner, more efficient, more innovative and accessible to as many people as possible. As a responsible corporate citizen, we focus on ensuring that our operations in more than 130 countries worldwide consistently deliver economic, social and environmental benefits. total.com

About VINCI Energies

In a world undergoing constant change, VINCI Energies focuses on connections, performance, energy efficiency and data to fast-track the rollout of new technologies and support two major changes: the digital transformation and the energy transition. With their strong regional roots and agile organisational structure, VINCI Energies’ business units boost the reliability, safety and efficiency of energy, transport and communication infrastructure, factories and buildings.

2017: €10.8 billion revenue // 69,400 employees // 1,600 business units // 53 countries. www.vinci-energies.com