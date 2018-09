Total EXCELLIUM : un produit plus performant, plus économique et moins polluant

Pour satisfaire davantage leurs clients, Total Guinée a lancé ce lundi le produit Total EXCELLIUM qui est une gamme de carburants spécifiques qui nettoie le moteur et le protège durablement pour le rendre plus performant, plus économique et moins polluante.

Selon le directeur général de Total Guinée, ce produit est le résultat de nombreuses années de recherche au sein du groupe. « On y a mis le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre savoir pour satisfaire nos clients », a déclaré Cheick Ahmed Tidiane Diallo, dans son discours introductif.

C’est connu de tous, l’accumulation de dépôts peut affecter le fonctionnent du moteur et altérer ses performances. C’est pourquoi, la formulation de Total EXCELLIUM incorpore des additifs détergents, spécifiques pour nettoyer et maintenir propre dans la durée les composants essentiels du moteur. Il élimine km/km les dépôts qui se posent sur le moteur. Le résultat c’est jusqu’à 89% de dépôts nettoyés en moins pour les moteurs diesel et jusqu’à 93 % pour les moteurs à essence. « Que demande de plus un client, il paye le même prix, il consomme moins et son moteur dure plus longtemps », dira M. Diallo.

Malgré les performances de Total EXCELLIUM, le prix à la pompe reste inchangé. Ce produit convient à tout type de véhicule aussi bien pour les diesels que pour les essences, les véhicules légers que pour les véhicules poids lourds. Il est également compatible aux engins de deux roues.

Il faut préciser que Total EXCELLIUM sera disponible sur l’ensemble des stations Total en Guinée qui seront servis progressivement.

A noter par ailleurs qu’outre la Guinée et d’autres pays de la sous-région comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, le Ghana disposent de ce produit.