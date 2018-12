Total Guinée innove à travers l’initiation d’une plateforme digitale multiservices

Les responsables de la compagnie pétrolière Total Guinée ont présenté un nouveau produit venant s’ajouter à la longue liste des services offerts par l’entreprise, à la satisfaction de ses nombreux clients. C’était à la faveur d’un point de presse animé à cet effet ce mardi 11 décembre 2018, à la station Total Belle vue. Le service dénommé « Guichet Unique » permet aux clients de faire des achats dans les stations de Total Guinée à travers leurs portemonnaies numériques que sont les comptes Orange Money et MTN Mobile Money. Une option que le Directeur Général de Total Guinée motive par la volonté de son entreprise à satisfaire davantage sa clientèle. « Nous nous sommes rendu compte que l’automobiliste est confronté à de multiples besoins liés notamment au transfert d’argent, au paiement de facture, d’assurance, etc. Alors, nous nous sommes dit qu’au lieu qu’il aille chez l’assureur ensuite, à Western Union pour faire son transfert, après, chez Canal+ pour renouveler son abonnement, à la station Total, on va lui proposer l’ensemble de tous ces services-là. Donc, le client peut non seulement prendre son carburant, mais aussi souscrire à un abonnement Canal+, etc. », a expliqué M. Cheick Omar Diallo. Une démarche qui facilite donc les opérations à l’automobiliste avec un service sécurisé de l’ensemble des transactions, rassurent les responsables de Total qui assurent traiter avec de grandes entreprises sur le projet. « Quand vous prenez Orange, MTN ou Canal+ etc., ce sont des entreprises qui ont l’habitude de travailler avec le grand public. En termes de sécurité, elles ont développé énormément d’outils. Nous n’avons aucune crainte de travailler avec elles. Nous voulons faciliter la vie à nos clients dans un maximum de sécurité », a rassuré le Directeur Général tout en indiquant que son entreprise est en négociation avec d’autres entités pour signer un maximum de partenariats. Pour sa part, le Directeur pays d’In-Touch, Karmoko Badiane, après avoir égrené la gamme de services offerts à travers cette solution, a indiqué que cela fera désormais que Total devienne l’endroit où le client peut procéder au retrait d’argent ou au paiement des produits de n’importe quel montant. « Et vous le faites dans un cadre agréable. Nous lançons un appel aux potentiels clients de venir nombreux tester le service. Aujourd’hui Total avec son partenaire In-Touch font un effort important pour mettre cet outil digital. Déjà disponible dans 8 autres pays africains, la nouvelle plateforme couvre 43 stations-services de Total à travers le pays pour le moment. Et la Direction Générale ambitionne de couvrir l’ensemble du réseau de la compagnie pétrolière, à l’avantage de ses clients ».