Total Guinée lance un lubrifiant de haute performance pour les motocyclettes

Total Hi-Perf, c’est le nouveau produit que Total Guinée a lancé le jeudi 20 décembre. C’est un lubrifiant de haute performance conçu pour les moteurs des motocyclettes. La mise en service de Total Hi-Perf vient combler ainsi un vide, car jusque-là, Total Guinée n’avait pas lancé un produit spécialement dedié aux motos.

Cheick Omar Diallo, le Directeur général de Total Guinée a fait savoir que le lancement de Total Hi-Perf vise à satisfaire la clientèle : « ce produit entre dans notre souhait d’être plus près de nos clients et de les satisfaire de manière permanente. Ce qui crée la valeur ajoutée et notre utilité finalement, c’est de satisfaire nos clients. Et pour satisfaire nos clients, il faut comprendre leurs besoins et y répondre. On sort finalement du cycle où l’offre existait et c’était au consommateur de s’adapter. Aujourd’hui, on entre dans un processus où le consommateur existe et c’est à l’offre de s’adapter. C’est dans ce cadre-là que nous lançons ce produit, spécialement adapté aux motocyclistes. »

Selon M. Diallo, Total Guinée fait des innovations à chaque fois dans le seul but de répondre aux attentes des clients : « on a introduit différentes innovations. On a lancé ‘’Excellium’’ qui est un additif carburant qui permet d’avoir un moteur plus performant et qui dure plus longtemps. On a lancé le ‘’Guichet unique’’ (plateforme digitale de services), la Croissanterie (restauration), Total Wash (lavage haute pression en station-service) et aujourd’hui, on lance Total Hi-Perf qui est une réponse à une attente d’une catégorie de nos consommateurs, les usagers de deux roues.»

Quant à EDACOM, une société qui importe des motos en Guinée, et qui est un partenaire de Total Guinée dans ce lancement. Son PDG, Thierno Mamadou Dansoko, affirme qu’actuellement une bonne partie des lubrifiants vendus sur le marché sont de mauvaise qualité. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la vie des motos : « sachez qu’aujourd’hui, une bonne partie des lubrifiants qui existent sur le marché guinéen sont des lubrifiants de mauvaise qualité. Mauvaise qualité, parce que soit, ce sont des lubrifiants recyclés, soit des lubrifiants dont la formulation n’est pas adaptée. Il arrive qu’on propose aux usagers des motocyclettes conçus pour des zones désertiques ou des zones de très basse température. Ce qui ne va pas avec le climat guinéen. Cela use très rapidement les pièces des moteurs, écourtant ainsi la vie des motos et accélérant leur amortissement. »

L’arrivée de Hi Perf permettra donc de résoudre tous ces problèmes. Car, comme son nom l’indique, c’est un lubrifiant de haute performance. « Nous disons que la venue sur le marché guinéen du lubrifiant Total Hi-Perf conçu, analysé et adapté aux engins et au climat guinéen est une aubaine », a-t-il conclu.