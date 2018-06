Total Guinée poursuit ses œuvres caritatives envers plus de nécessiteux. Le vendredi 08 juin dernier, aux mosquées de Kebeya de Coleah à côté de son siège et à la grande mosquée de Faysal de Conakry, ceux sont près de deux cents (200) mendiants qui ont reçu des dotations en denrées alimentaires (Riz, Sucre et du lait) en ce mois bénis de Dieu.

Ce geste a permis à ces personnes d’avoir une autonomie alimentaire pendant des jours et voir des semaines.

Les sourires et espoirs se lisaient sur les virages des ces personnes qui ont tant besoin.

Que DIEU accepte les prières et jeûne de tous les fidèles musulmans du monde