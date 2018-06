Total Guinée recompense ses meilleurs chauffeurs des six derniers mois

Comme de coutume, Total Guinée a récompensé les meilleurs chauffeurs de sa flotte pour les 6 derniers mois (de Décembre 2017 au mois de mai 2018). La cérémonie de remise des prix aux heureux lauréats a eu lieu ce lundi 25 juin 2018, à l’hôtel Palm Camayenne. C’est en tout 18 Chauffeurs et 01 responsable sécurité qui ont été récompensés pour leur performance pour cette période.

Parmi les critères de sélection ayant conduit au choix de ces lauréats, il y a l’éco-conduite (freinages et accélérations brusque), la violation des règles de conduite, les manquants sur transport, les sanctions internes aux parcs, le comportement global du chauffeur, tous ces critères étant mis en relation avec le kilométrage parcouru.

Les trois meilleurs chauffeurs de chaque mois durant cette période ont été primés. Le chauffeur arrivé en tête, chaque mois, a gagné la somme de 2.500.000 GNF, le 2ième (1.500.000 GNF) et le 3ième (1.000.000GNF) en cartes carburants.

Le prix du meilleur responsable sécurité des parcs est revenu à Mr Mosis Conte du parc UMS pour son implication dans les actions liées à la sécurité, pour sa prise en main des sujets de haute importance tels que les causeries chauffeurs, la réalisation des audits de route et les contrôles inopinés.

En plus de cartes carburants que les lauréats ont reçues, La Direction Générale a offert à tous des Lampes solaires et d’autres gadgets Total.

Rendez-vous est pris en fin d’année pour la récompense du deuxième semestre, le meilleur chauffeur de l’année ainsi que le meilleur Transporteur de l’année 2018.

Total continu la récompense de l’Excellence opérationnelle ! »