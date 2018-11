Tour cycliste de Guinée 2018: coup d’envoi de la 4ème étape (Mamou-Kindia), longue de 139km

Les 31 coureurs de la quatrième étape du tour cycliste de Guinée ont pris le départ à Mamou ce samedi matin à 8h15 pour la ville de Kindia, située à 135km.

Pour cette étape, les cyclistes qui seront de la queue du peloton seront embarqués dans les véhicules.

Deux points chauds sont retenus pour cette étape : le premier se trouve entre Linsan et Sougueta et le second est au niveau de Segueya.

Le dossard 11 de l’équipe burkinabé Kabré Daniel qui avait subi un accident à l’arrivée de la troisième étape a pu continuer pour cette quatrième étape.

Après l’étape de ce samedi à Kindia, un transbordement est prévu pour Coyah où les cyclistes entameront la cinquième et dernière étape avant d’arriver ce dimanche 25 novembre à Conakry.

Dans toutes les régions traversées, des dispositions sécuritaires ont été prises pour empêcher la circulation des engins sur le trajet prévu.

Nous y reviendrons.