Tournées d’Alpha Condé à l’intérieur du pays : la lecture qu’en fait le RPG

Au cours du meeting hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel ce samedi 22 décembre à Gbessia, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Travail, Lansana Komara est revenu sur les tournées du président de la République à l’intérieur du pays. D’après lui, Alpha Condé a été triomphalement accueilli partout où il est passé.

«L’accueil qui a été réservé au chef de l’Etat Alpha Condé en région forestière, a été le même au Fouta. La mobilisation était très grande, le peuple de Guinée a montré qu’il est avec le Pr. Alpha Condé. Partout, le président de la République est passé, l’ambiance était au top. Il y a eu une marée humaine partout», a-t-il déclaré dès l’entame de son intervention.

Pour le ministre Lansana Komara, la réussite de la tournée présidentielle n’a pas plu à certains Guinéens. «D’ailleurs, cette tournée du président de la République n’a pas plu à certains qui pensent que le développement se fait contre eux. Si le président de la République lance les travaux de construction des routes et des ponts, ce n’est pas lui seul qui va les utiliser et non plus sa famille politique seule. C’est pour le peuple de Guinée. Ils sont en train de se leurrer quand ils pensent que le développement se fait contre eux. Pendant qu’ils préparent les manifestations à Conakry, nous, nous sommes en train de travailler pour le peuple de Guinée. Nous ne confondons aucune préfecture de la Guinée avec ces extrémistes qui sont en train de préparer la pagaille à Conakry. C’est le terrain qui commande, le peuple de Guinée s’est manifesté en faveur du chef de l’Etat Alpha Condé à travers cette tournée», a-t-il expliqué.