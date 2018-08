Tournoi Inter-States Soccer Tournament 14eme édition :

Le Bureau fédéral de l’Inter States en collaboration avec le comité local de Washington D.C. organise la 14em Édition du tournoi, et c’est D.C. qui a l’honneur d’abriter la compétition.

Plusieurs actives sont au programme de cette 14eme Édition du tournoi et des surprises tout au long de ce weekend festif.

Une grande nouveauté du tournoi de cette année, sera la promotion de nos jeunes sportifs tout comme la promotion de nos leaders à travers leur implication pour le rayonnement de notre tricolore national au délas des frontières guinéennes. Tout comme les années précédentes, le but de la rencontre s’inscrit au délas des matchs sportifs, il s’agit surtout de la promotion des talents, de la mise en exergue de la culture Guinéenne et du raffermissement de nos liens d’amitié entre Guinéens. L’évènement regroupe des milliers de Guinéens, amis, voisins et amoureux de la Guinée durant trois jour de festivités pendant lesquelles 16 équipes s’affronteront dans une grande convivialité pour un trophée : Washington, New York, New Jersey, Philadelphia, Connecticut, Boston, Minnesota , Michigan, Ohio, Indiana, California, Texas, Atlanta, Alabama, Memphis, Chicago.

Le Bureau Exécutif du tournoi et le comité d’organisation invite toute la communauté à venir témoigner de leur présence à ce grand évènement culturel et patriotique.

Programme

Welcome Party Vendredi 31 Aout de 22h a 3h

13505 New Hampshire Avenue Silver Spring MD 20904

Samedi 1er Septembre de 22h à 3h

River of Life HALL 5617 54th ave Riverdale MD 20737

Soirée de clôture

Dimanche 02 Septembre de 11h à 4h

11331 Maryland ave Beltsville MD 20705

Adresse du Terrain

Avenel Local Park 10051 Oaklyn Dr Potonac MD 20854

Coup d’envoi première journée : Cérémonie d’ouverture Match de Poule de 9h à 19h

2ème journée de 9h 16h 1/4 de final et 1/2 Final et puis la final pour couronner le tournoi en beauté avec le sacre de l’équipe gagnante.

Pour plus d’informations

Amba Diallo 4044384308, Mohamed Lamine Kaba Tape 9176130574,

Kadija Diallo 3473207449, Ibrahima Soumare Jonnhy, Tamsir Camara 3013665219,

Pathé Bah 7187091901, Paye 3014335400, Mamoudou Conde 6788986759

Le Bureau de l’Inter States