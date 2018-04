Tournoi scolaire national 2018 à Labé : le sacre de Conakry

C’est dans un stade plein comme un œuf que s’est joué dans la soirée du vendredi 20 avril la grande finale du tournoi scolaire national qui a opposé les équipes de Conakry et de la région de Boké. Score final, un but partout et Conakry a fait la différence lors des tirs au but avec 3 tirs réussis contre deux à l’équipe de Boké.

Tout d’abord, le score a été ouvert vers la fin de la première période par l’équipe de la capitale. Il a fallu aussi la fin de la seconde période pour que l’équipe régionale de Kakandé revienne au score à la 85ème minute du jeu.

Au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont prêtés à la séance des tirs au but. Sur les cinq tireurs choisis par l’équipe régionale de Boké, trois ont manqué leurs tirs contre trois tirs réalisés pour Conakry. Ainsi l’équipe de la capitale a été déclaré victorieuse du tournoi scolaire national, session 2018.

En lieu et placé du ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté qui a été annoncé depuis le début de la compétition, c’est son chef de cabinet, Alhassane Diakité qui présidé cette finale.

Il faut par ailleurs déplorer le fait que la quasi-totalité des joueurs ayant pris part à ce tournoi scolaire, ne fussent pas des élèves en situation de classe.