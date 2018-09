Tournoi U17 au Sénégal: la Guinée bat le Mali par tirs au but et s’assure une place en finale et une qualification pour la Tanzanie

Le Syli cadet de Guinée s’est défait de son homologue du Mali au terme des séances fatidiques des tirs au but (5-4) le dimanche 16 septembre à Rufisque (Sénégal). C’était au compte de la seconde affiche des demi-finales du tournoi de la zone 2 qualificatif à la prochaine coupe d’Afrique des nations de ladite catégorie.

Le Syli prend ainsi sa revanche après des revers concédés face à l’équipe cadette du Mali lors des championnats d’Afrique de cette catégorie de 2015 et 2017 au Gabon.

Ce choc ouest-africain aura ténu toutes ses promesses. Une première explication bien entamée par les Guinéens qui débutent les hostilités tambour battant avec l’ouverture du score à la 8ème minute par Momo Fanyé Touré. Un but qui sera égalisé plus tard par Maïga Issoufou pour le Mali. C’est sur ce nul ouvert d’un but partout que les deux équipes sont allées à la pause.

De retour des vestiaires et animé par un esprit revanchard, les ‘’Syliseaux’’ de Guinée reviennent à la charge et aggravent la mise grâce à Aboubacar Condé qui déclenche un missile à la 75ème minute. Il permet à nouveau à son équipe de reprendre l’avantage sur le Mali. Après ce but, les Aiglons du Mali mettront la pression au point que le gardien des ‘’Syliseaux’’, Sékou Camara finira par craquer en relâchant un tir devant le joueur malien Dabo Saïba qui n’aura aucun mal à mettre le ballon au fond des filets. L’attaquant malien par ce but, réussit à remettre les deux équipes en égalité.

C’est sur un fil de rasoir que les ‘’Syliseaux’’ s’imposent in fine par tirs au but avec 5 réalisations contre 4 face aux Maliens. Cette victoire à la Pyrrhus permet ainsi aux ‘’Syliseaux’’ de non seulement s’assurer une place pour la finale de ce tournoi de l’union des fédérations ouest-africaines au compte de la zone 2 au pays de la Téranga mais aussi une qualification pour la phase finale de la même catégorie qui aura lieu au mois de mai 2019 en Tanzanie.

Par ailleurs, il faut souligner qu’à la faveur du premier match de ces demi-finales, le Sénégal, pays hôte du tournoi, a étrillé les Requins Bleus du Cap-Vert sur le score de 6-0.

Ce sont donc avec ces lionceaux de la Téranga que les ‘’Syliseaux’’ vont ce mardi 18 septembre croiser le fer en finale de ces éliminatoires de la zone 2 des U17.

Rappelons que les deux finalistes sont d’office tous qualifiés pour le prochain championnat d’Africain des nations de la catégorie prévu en Tanzanie.