TPI de N’zérékoré : quatre personnes condamnées dont deux militaires

Au Tribunal de Première Instance de N’Zérékoré, devant le lieutenant-colonel Aboubacar Touré, de la justice militaire, s’est tenu, ce mercredi 12 décembre 2018, le procès de quatre personnes dont deux militaires, a constaté la rédaction locale de votre quotidien électronique Guinéenews©.

En effet, ils étaient quatre prévenus devant le barreau à savoir les sergents Moussa Mara et Cécé Delamou, accusés pour meurtre et Abdoulaye Damaro, François Kolié, tous deux des civils respectivement accusés pour cas de vol présumé, de port illégal de la tenue militaire et de consommation de drogue.

Au terme de l’audience, le juge Ibrahima Camara, devant le ministère public a condamné le sergent Moussa Mara à 3 ans de prison ferme et au paiement d’une amende d’un million de GNF ; Cécè Delamou, à 1 an de prison ferme et au paiement d’une amende de 500 mille GNF ; Abdoulaye Damaro à 18 mois de prison ferme et en fin François Kolié, à 1 an de prison ferme et au paiement d’une amende d’un million GNF.

Le ministère public représenté par M. Antoine Lamah, s’est dit satisfait du verdict parce que, selon lui, le droit a été dit.