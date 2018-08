Train de vie de l’Etat : Alpha Condé et ses 60 ministres!

A chaque jour suffit son ministre en Guinée.Ce mercredi, Alpha Condé a jugé bon d’ériger une directrice de cabinet à la Primature en ministre, ramenant le nombre total de personnes nommées avec ce titre à presque soixante.

Dans une économie exsangue et sous perfusion où un effort global est imposé aux populations par la hausse du prix du carburant pour faire face aux dépenses de l’Etat, rien n’est fait pour réduire le train de vie du même Etat. Bien au contraire….

Qu’on ne s’y trompe pas, un ministre en Guinée, ce n’est pas que les dix millions de salaires nets mensuels. Un ministre en Guinée, c’est au minimum, cent millions de tickets de carburant par mois. Un ministre, c’est parfois, la gestion opaque avec les DAF des milliards de francs guinéens logés dans les lignes budgétaires des départements ministériels, prosaïquement intitulées « dépenses diverses non ventilées » ou « prestations diverses ».Un ministre en Guinée, c’est souvent des commissions ou retro commissions sur les marchés publics et les autres privilèges (voyages en classe affaire, passeport diplomatique, etc). Faut-il rappeler que les dépenses des ministères et des institutions qui étaient 15 812 003 321 000 francs en 2017 ont connu une forte hausse pour être 20 115 542 568 000 francs guinéens en 2018, soit 33,33% d’augmentation.

Tous les décrets n’ayant pas été forcément publiés, voici la liste des ministres connus d’Alpha Condé.

1)-Ibrahima Kassory Fofana, premier ministre

2) Dr Mohamed Diané ,Ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale

3)- Me Cheik Sako Ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux ;

4)- Monsieur Thierno Ousmane Diallo Ministre d’Etat, ministre du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat ;

5)- Monsieur Tibou Camara Ministre d’Etat à la Présidence, conseiller spécial du Président de la République, ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises ;

6)- Monsieur Aboubacar Sylla Ministre d’Etat, ministre des Transports ;

7)- Dr Edouard Nyankoye Lamah Ministre d’Etat, ministre de la Santé ;

8)- Général Bouréma Condé Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ;

9)- Mamadi Touré Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger :

10)- Madame MamaKany Diallo ,Ministre du Plan et du Développement économique

11)- Monsieur Mamadi Camara Ministre de l’Economie et des Finances ;

12)-Monsieur Khalifa Gassama Diaby, Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale ;

13)- Monsieur Moustapha Naїté, Ministre des Travaux publics

14)- Dr Cheik Sylla, Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique ;

15)- Monsieur Abdoulaye Yéro Baldé , Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

16) Monsieur Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie

17)- Dr Ibrahima Kourouma,Ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire

18)- : Monsieur Sanoussy Bantama Sow, Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique

19)- Monsieur Mouctar Diallo, Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeune

20) Monsieur Moustapha Mamy Diaby, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique ;

21)- Monsieur Billy Nankouma Doumbouya, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration du territoire

22)- Monsieur Ismaël Dioubaté, Ministre du Budget ;

23)- Monsieur Alpha Ibrahima Keira, Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;

24)- Monsieur Aboubacar Barry, Ministre du Commerce;

25)- Madame Mariama Sylla, Ministre de l’Action sociale, de la Protection civile et de l’Enfance ;

26)- Monsieur Mory Sangaré ,Ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation ;

27)- Monsieur Lansana Komara, Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle, du Travail et de l’Emploi ;

28)- Monsieur Gabriel Curtis ,Ministre en charge des Investissements et des partenariats publics-privés ;

29)- Madame Djènè Keita, Ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine;

30)- Madame Mariama Camara, Ministre de l’Agriculture ;

31)- Monsieur Oyé Guilavogui, Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts

32) Monsieur Roger Patrick Millimono, ministre de l’élevage ;

33)- Monsieur Fréderic Loua, Ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime ;

34)- Monsieur Amara Somparé, Ministre de l’Information et de la Communication;

35)- Monsieur Zakaria Koulibaly ,Ministre chargé des Hydrocarbures

Les ministres conseillers à la Présidence et à la primature :

36)Ministre d’Etat, Ministre secrétaire Général : Monsieur Naby Youssouf Kiridi Bangoura

37)Ministre chef de Cabinet : Dr Ibrahima Kalil Kaba

38)Ministre conseiller chargé du développement rural : El hadj Thierno Mamadou cellou Diallo

39)Ministre conseiller chargé de la réforme du secteur de la sécurité : Monsieur Maramany Cissé

40)Ministre conseillère chargée de la coopération internationale : Madame Fatou Baldé

41)Ministre conseiller chargé de la pêche : Monsieur Ansoumane Fofana

42)Ministre d’Etat, conseiller spécial : El hadj BAH Ousmane, ancien Ministre des travaux public

43)Ministre d’Etat, conseiller spécial : El hadj Papa Koly Kourouma ancien ministre d’énergie

44)Ministre d’Etat, conseiller spécial : El hadj Tidiane Traoré ancien ministre délégué au transport

45) Marc Yombouno, ancien ministre du commerce

46) Rachid N’diaye, ancien ministre de la communication

47) Damantang Albert Camara, ancien ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail

48) Abdourahmane Diallo, ancien ministre de la santé

49) Dr. Koutoub Sanoh, ancien ministre de la coopération

50) Aissatou Baldé, ancien ministre de l’environnement

51) Ansoumane condé, ancien ministre du budget, ministre d’Etat à la présidence de la République chargé des initiatives présidentielles envers les communautés de base

52) Mohamed Lamine Doumbouya, ancien ministre du budget, ministre conseiller

53) Madame Fatoumata Baldé, ministre conseiller chargé de la pèche

54) El hadj Thierno Mamadou Cellou Diallo, ancien ministre sous Lansana Conté

55)Ahoua Don Mello, un ancien ministre de Gbagbo, conseiller spécial en Infrastructures

56)Amara Essy , conseiller sur les questions africaines et institutions internationales

57) Madame Gnalén Condé, directrice de cabinet à la primature avec rang de ministre