Transport urbain : Aboubacar Sylla annonce un 2ème train de banlieue et des bateaux-bus

En marge de la présentation de l’orientation budgétaire de son département ce vendredi 14 décembre, le ministre des Transports, Aboubacar Sylla, a annoncé le lancement d’un 2ème train appelé « Dubréka Express » et la mise en circulation des bateaux-bus de Kaloum vers la haute banlieue.

Le ministre d’Etat chargé des Transports a d’abord affirmé qu’il y aura la réparation d’une partie du parc de la SOTRAGUI, puis la mise en circulation de 60 bus chinois pour permettre de compléter le parc actuel de bus en circulation à une centaine de bus contre 50 actuellement.

« Il y a la relance du train Dubréka Express. Nous avons l’intention de mettre un deuxième train sur la ligne Friguia. Nous avons déjà l’accord de BCK, propriétaire de cette ligne. Nous avons déjà les locomotives nécessaires. Nous disposons déjà de six wagons. Nous sommes en train d’acheter sept autres voitures pour qu’il y ait un deuxième train qui va accompagner Conakry Express qui évolue sur la voie CBK. C’est un projet que nous allons réaliser très rapidement dans les deux à trois mois à venir », a-t-il annoncé, avant d’ajouter que son département a l’ambition de faire circuler Conakry Express en trois aller-retour par journée : « Nous avons également fait des voies d’évitement au niveau de la voie CBK pour que le train Conakry Express fasse au moins deux ou trois aller-retour dans la journée au lieu d’un seul, comme c’est le cas actuellement. »

Dans le cadre de facilité la mobilité des citoyens, Aboubacar Sylla annonce qu’avant fin 2019, la presqu’île de Kaloum va être reliée à la haute banlieue par des bateaux-bus : « nous avons décidé de mettre en place un système de transport maritime urbain des personnes. Il s’agit d’un projet dont la préparation est terminée qui va faire l’objet de signature d’un BOT, probablement dans les deux semaines et qui va permettre à la Guinée de disposer d’une société privée qui pourra exploiter dans un premier temps 16 bateaux-bus, comme il en existe pour la Lagune Ebrié à Abidjan. Ceux-ci vont donc nous permettre de nous déplacer de Kaloum à la banlieue sans être obligés d’emprunter les voies routières. C’est un dossier qui est complètement achevé. Toutes les études sont faites, le partenaire est identifié, les financements sont effectivement mobilisés et dans les deux semaines, cette convention de BOT va être conclue pour que nous aussi au plus tard en décembre 2019, c’est ça notre planning, que les bateaux-bus soient opérationnels et que les Guinéens puissent se déplacer sans être obligés de faire plusieurs heures dans les bouchons. »