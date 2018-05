Travaux Publics : Moustapha Naité annonce une retraite pour son baptême de feu

Le nouveau ministre des Travaux Publics, Moustapha Naité a été officiellement investi, hier mercredi 30 mai dans ses nouvelles fonctions, en l’absence de la ministre sortante Oumou Camara qu’on dit « souffrante ».

Au terme de cette première étape, le ministre secrétaire général du Gouvernement, Sékou Kissing Camara, a installé le nouveau ministre, tout en précisant que les formalités administratives se feront à son bureau le lundi.

« Mais je voudrai informer le public et la presse qu’il n’y a rien de grave, j’ai la confiance du Premier ministre, j’ai ses instructions, monsieur Moustapha Naïté va prendre fonction ; et, le lundi, quand madame sera rétablie, le processus va se poursuivre dans mon bureau », a-t-il encore prévenu au public.

Dans son discours, le nouveau ministre Moustapha Naïté a d’abord souhaité prompt rétablissement à son prédécesseur, avant d’exprimer sa reconnaissance au Chef de l’État pour la confiance portée en sa personne, a-t-il entamé.

Dans la foulée, il dit souhaiter travailler avec ses nouveaux cadres sous trois principes. Le premier, c’est le travail efficient, le travail bien fait et fait dans les délais. Ensemble, nous devons le faire avec de l’efficacité et de rendement.

Le deuxième, poursuit-il, c’est le travail coopératif, nous devons l’adopter pour renforcer cette méthode de travail. Nous avons des objectifs communs à atteindre ; et, c’est ensemble, en utilisant des outils innovants que nous y parviendrons. Le dernier, c’est l’autorité, une autorité purement administrative, dans le strict respect des uns et des autres et dans la discipline de chacun et de tous, devait guider notre mission et notre collaboration.

«Nous ne devons pas permettre que des fissures viennent affaiblir la famille que nous allons constituer. Je puis vous assurer de ce que mes bureaux seront toujours ouverts à tous ; et, comme je le dis souvent, un ministre est de passage, il est appelé à partir à tout moment, ce qui font un ministère, ce sont les agents et les cadres, c’est vous qui constituez le fondement d’un ministère », a-t-il déclaré.

Pour son baptême de feu, Moustapha Naïté a promis d’effectuer dès ce jeudi, « des séances d’échanges avec toutes les catégories d’agents et de cadres.

Ensuite, nous nous retrouverons, dit-il, à une retraite de travail pour peaufiner ensemble le cadre et la méthodologie de travail pour guider nos actions.