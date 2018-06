Travaux Publics : Moustapha Naite démarre sa retraite à Coyah par les urgences

A peine installé dans ses fonctions, le nouveau ministre des travaux publics, Moustapha Naite, a convié tous les cadres de son département à une retraite de travail de 72h à Coyah, ville dans les périphéries de Conakry.

Il s’agit de peaufiner, trois jours durant, le cadre et les méthodes de travail du département en vue s’approprier les programmes. « Chaque service, chaque direction, devra expliquer sa mission, dresser son bilan, relever ses difficultés et fixer les perspectives », a confié un des participants.

Ce dimanche, au compte de la deuxieme journée, le ministre Moustapha Naite a évoqué deux cas d’urgence, à l’orée des grandes pluies. En venant à Coyah, les populations sont en train de déverser les ordures sur la chaussée à Conakry pour, dit-il, bloquer la circulation routière.

Ensuite, il avoir été interpellé par son homologue de l’administration du territoire par rapport à l’état défectueux du pont de Linsan, entre Kindia et Mamou. « Le pont est sur le point de céder et la circulation y est bloquée. A l’origine, c’est un trou, qui ne s’est pas manifesté en un jour mais au moins depuis un mois, deux mois, six mois, voire un an. Des situations pareilles sont inacceptables. Et ce n’est pas à l’honneur du ministre des travaux publics ».