Trophée CIO: le journaliste Fodé Bouya Fofana désigné lauréat de l’édition 2018

Le Directeur du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication, Elhadj Fodé Bouya Fofana s’est distingué en s’adjugeant le trophée du Comité International Olympique (CIO) 2018 sous le thème Olympisme en action. Un prix qui récompense les mérites de l’homme pour les énormes services dans la promotion du sport en Guinée. Et aussi la vulgarisation des valeurs olympiques dont l’excellence, l’amitié depuis son appartenance à cette institution sportive et technique du département en charge des sports.

La cérémonie de remise de ce trophée s’est déroulée ce samedi 16 février au siège de ladite institution, sis au stade du 28 septembre. Elle a été rehaussée d’une forte mobilisation de la part de la famille sportive, des proches et amis du lauréat.

Le président du CNOSG, Me Naby Camara a rappelé les critères d’octroi du trophée qui vient du CIO pour être attribué à une association ou un individu qui s’est bien illustré dans la promotion des valeurs olympiques. Me Naby a, par ailleurs, loué les qualités de l’heureux récipiendaire pour ses loyaux services en tant que journaliste et aussi membre actif du mouvement sportif guinéen depuis des décennies.

Le bénéficiaire du trophée CIO 2018, Fodé Bouya Fofana a d’abord remercié le tout puissant pour ce »don », ses parents, sa famille et toute la famille à qui il dédie cette consécration. «Je dédie ce trophée à toute la presse sportive de Guinée », a déclaré le récipiendaire avant d’exhorter la famille sportive notamment la presse à la solidarité.

Les collaborateurs directs de Bouya Fofana ont, tour à tour, félicité leur confrère pour cette distinction tout en égrenant les qualités et les valeurs intrinsèques du lauréat du prix CIO 2018.

Pour Gaoussou Diaby, l’un de ses ex- collaborateurs, « ce prix est un mérite pour Fodé Bouya pour tout ce qu’il a été sur les plans professionnel et social ». Selon lui, il est un symbole, une référence pour la nouvelle et future génération.

L’émissaire du ministre Bantama Sow à cette cérémonie, Dr N’Famory Touré a, pour conclure, remercié le CNO pour cette distinction tout en félicitant Elhadj Fodé Bouya Fofana.

A l’en croire, ce n’est pas étonnant que ce prix lui soit attribué. Car il est un des fruits de la 9ème promotion Samory Touré » de l’Université Gamal Nasser de Conakry.