UBA étend sa présence en Afrique avec le lancement officiel de ses opérations au Mali

L’institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA), a officiellement lancé lundi ses opérations bancaires au Mali, élargissant ainsi sa présence et répondant à l’aspiration de renforcer la pénétration des services bancaires en Afrique. L’ouverture officielle de UBA Mali porte à 20 le nombre de pays africains dans lesquels le groupe est actuellement présent, en plus de ses opérations mondiales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

La cérémonie d’ouverture officielle de la dernière filiale de la banque au Mali a été honorée par la présence de son Excellence Ibrahim Aboubacar Keita, Président de la République du Mali, qui y a prononcé un discours sans précédent. “Tony l’a promis et il l’a fait”, a déclaré le Président malien, se référant à la promesse que le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a faite il y a plusieurs années d’amener UBA au Mali. Le Président malien a félicité le Groupe UBA pour sa vision d’étendre la présence de la banque au Mali. Il a salué la ténacité et l’engagement du Groupe UBA et de son Président en faveur du développement du continent, appelant les institutions financières africaines à suivre la philosophie de développement de UBA et de son Président en matière de développement des infrastructures, de renforcement de l’inclusion financière et d’éradication de la pauvreté en Afrique.

Après avoir souhaité la bienvenue aux dignitaires et à toutes les parties prenantes présents à l’ouverture officielle de UBA Mali, M. Elumelu a, dans sa réponse, réaffirmé les principes et la philosophie de développement durable de UBA. “UBA est la banque africaine de référence mondiale, une marque panafricaine de premier plan, engagée dans la démocratisation du secteur bancaire sur le continent. Nous sommes un partenaire progressiste pour les entreprises, les institutions et les gouvernements africains, contribuant en même temps à répondre aux aspirations financières des clients particuliers. Notre train est enfin arrivé au Mali. Nous sommes ici pour un progrès mutuel, nous sommes ici pour une prospérité partagée”, a noté M. Elumelu.

Kennedy Uzoka, Directeur Général du Groupe UBA, a exprimé son enthousiasme pour les activités du Groupe au Mali, en déclarant: “Nous sommes au Mali pour offrir des services financiers de classe mondiale qui dépassent les attentes de nos clients. Je vous assure que UBA est prête à fournir d’excellents services à l’ensemble de la population malienne”, a-t-il déclaré.

Alhassane Sissoko, DG de UBA Mali, a déclaré à ses clients que la Banque était optimiste quant à la compétitivité de sa franchise au Mali, un grand pays qui présente un fort potentiel en termes d’acquisition de parts de marché à court et moyen terme. Il a rassuré les acteurs des secteurs privé et public sur les bonnes choses à venir. “L’arrivée de UBA au Mali marque un tournant dans l’histoire du secteur bancaire malien avec de nouvelles opportunités pour les entreprises et les particuliers. Nous aurons toujours à l’esprit les progrès nos clients”, a conclu M. Sissoko.

L’événement s’est achevé lorsque Son Excellence Ibrahim Aboubacar Keita a souhaité ses meilleurs vœux à UBA lors de la coupure symbolique du ruban marquant l’ouverture officielle de la plus jeune banque au Mali : “Je souhaite à UBA Mali une vie très prospère et que son arrivée au Mali renforce davantage notre secteur bancaire”.

Étaient également présents à la cérémonie, le Premier Ministre du Mali, Son Excellence Soumeylou Boubèye Maïga; le maire du District de Bamako, M. Adama Sangaré; le ministre de l’Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé; le ministre de l’économie numérique et de la communication, M. Harouna Touré et de nombreux autres dignitaires.

United Bank for Africa est un groupe de services financiers panafricain de premier plan, présent dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique et en France. UBA a été constituée au Nigéria en tant que société anonyme avec conseil d’administration après avoir repris les actifs de British and French Bank Limited, établie au Nigéria depuis 1949. United Bank for Africa a fusionné avec Standard Trust Bank en 2005 et, d’une opération limitée en 1949 à un seul pays – le Nigeria – la première économie d’Afrique – UBA est progressivement devenue l’un des principaux fournisseurs de services bancaires et autres services financiers sur le continent africain. La Banque fournit ses services à plus de 15 millions de clients dans le monde via l’un des canaux de services les plus diversifiés d’Afrique subsaharienne, avec plus de 1 000 agences, points de contact clients et plateformes robustes de services bancaires électroniques et mobiles.

Mali 1: G-D: Le DG du Groupe United Bank for Africa (UBA), Kennedy Uzoka; le Président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita; Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA; et le Premier ministre de la République du Mali, Soumeilou Boubeye Maiga, lors de l’inauguration lundi des locaux de UBA Mali, faisant de cette filiale la 20ème du groupe panafricain en Afrique

Mali 2: G-D: Le Président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita; Tony O. Elumelu, Président du Groupe United Bank for Africa (UBA); et le Premier Ministre de la République du Mali, Soumeilou Boubeye Maiga, lors de l’inauguration lundi des locaux de UBA Mali, 20ème filiale du groupe panafricain en Afrique