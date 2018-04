UBA signe un partenariat avec YETE MALI

Ce mercredi 18 avril 2018, la Direction Générale de UBA a reçu dans ses locaux, ses nouveaux partenaires de l’institution de Micro Finance, YETE MALI, venus pour la signature officielle des documents qui les lient désormais.

La Directrice Marketing de UBA, Mme Diallo Fanta Kaba, souligne : « Ce partenariat permettra de booster l’innovation dans le monde bancaire en créant l’inclusion financière ; principe permettant d’offrir des services financiers à des personnes qui pour des raisons volontaires ou non font des transactions de manière informelle, avec de l’espèce. Au-delà des personnes préférant thésauriser leur argent, il y a celles qui voudraient avoir accès à des services bancaires mais ne le peuvent dû, par exemple, à une absence de pièces justificatives permettant de monter un dossier complet. Ceci ne constitue plus un frein. En effet, avec sa carte prépayée, UBA a mis à disposition de sa clientèle et de ses partenaires, ses canaux de paiement et de transactions bancaires digitaux, offrant autonomie, facilité et surtout sécurité. Grace à la couverture de points de services de notre partenaire YETE MALI, UBA sera présente sur toute l’étendue du territoire guinéen. »

Le Directeur Général de UBA, Mr Ndubuisi Ejiofor, visionnaire et ravi de cette nouvelle collaboration entrevoit déjà un partage des installations et des ressources entre les deux entités. Les nouvelles plateformes créées assureront un service d’excellence à la clientèle qui grâce aux nouvelles solutions digitales offertes, n’aura plus besoin de se déplacer en agence pour effectuer ses transactions. Mr Ndubuisi donne l’assurance aux clients que les nouveaux canaux introduits ont les plus hautes certifications en terme de sécurité et sont très simples d’utilisation.

En sus de tous les autres services que la carte prépayée de UBA offre déjà, notamment les achats en ligne, la Banque souhaite se rapprocher des clients. Ainsi, le partenariat est ouvert à toutes les structures de micro finance.