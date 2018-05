UBA, vitrine de la diversité, a célébré hier 25 mai la Journée Mondiale de l’Afrique en grande pompe

L’institution panafricaine de services financiers, United Bank for Africa (UBA), a fait hier 25 mai l’étalage de son unité dans la diversité en se joignant au reste du monde pour célébrer cette année la Journée Mondiale de l’Afrique.

La banque a célébré cette importante journée pour l’Afrique et les Africains hier vendredi 25 mai 2018 à travers tous les 19 pays africains de son implantation sur le thème : « Les couleurs de l’Afrique, la célébration de notre diversité ».

La Journée Mondiale de l’Afrique est un événement annuel, destiné à célébrer la diversité du continent africain et à mettre en évidence le potentiel culturel et économique qui existe sur le continent. Les membres du personnel d’UBA ont donné le ton des célébrations en se présentant au bureau dans leurs meilleurs costumes africains représentatifs de la riche culture vestimentaire du continent.

Vingt quatre heures avant, les plans étaient mis en place pour faire des célébrations de cette année l’événement le plus en vue sur le continent, car toutes les agences à travers l’Afrique étaient prêtes à marquer la journée en grande pompe en ornant le hall de la banque avec des décorations uniques sur des thèmes d’inspiration africaine. Beaucoup de spécialités africaines et une ambiance particulière étaient au menu pour prouver que la banque panafricaine est très fière et attachée à son héritage africain.

Bien avant les cérémonies, le Directeur Général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, qui s’est exprimé sur l’état de préparation de la banque à participer à cet événement important, a déclaré: “Nous célébrons la Journée Mondiale de l’Afrique avec le reste de l’Afrique. Nous sommes l’Afrique unie par une banque”.

L’un des points forts de l’événement a été la sélection des deux employés du Groupe avec les meilleurs costumes (hommes et femmes) représentant la culture africaine dans toute sa diversité. Les deux membres du personnel du Groupe qui obtiendront le plus grand nombre des votes exprimés par tous les autres membres du personnel Groupe, ont été récompensés par un voyage de 5 jours tous frais payés (pour eux et leur partenaire) au Cap-Vert. Il y a eu également pour les deux meilleurs costumes (hommes et femmes) dans chaque pays d’opération de UBA, deux prix en espèces : 250 000 Naira et 150 000 Naira(ou leur équivalent) respectivement.

UBA célèbre chaque année la Journée Mondiale de l’Afrique en accord avec la célébration officielle des nations africaines le 25 mai, réitérant sa croyance de longue date selon laquelle l’avenir appartient au continent africain s’il saisit l’occasion pour raviver l’esprit africain qui inspire la vision du Groupe UBA de devenir sur le continent un fournisseur de services financiers dominant qui finance l’émergence du continent en tant qu’une véritable puissance économique.