UFR: aussitôt nommé, Saïkou Yaya parle des raisons du départ de Baïdy et de sa mission

Le député Saïkou Yaya Barry est désormais le nouveau Secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines. C’est une décision du Bureau exécutif du parti qui le place à ce poste en remplacement de Baïdy Aribot, à compter de ce mercredi 20 février 2019.

Joint par Guinéenews, le promu a tout d’abord félicité le Bureau exécutif de l’Ufr ainsi que son leader Sidya Touré qui ont porté leur choix sur lui en faisant de lui le nouveau Secrétaire exécutif du parti.

Sur les raisons ayant prévalu au départ de Baïdy Aribot de ce poste, son remplaçant nous a confiés ceci: « le président Sidya Touré a dit que celui qui a quitté ce poste n’a pas démérité. Mais le parti a besoin de quelqu’un qui soit capable d’être à l’interne pour mieux animer le parti et suivre les activités de celui-ci. Etant détaché à la Banque centrale, il reste évident qu’il ne puisse pas suivre les activités du parti, son poste étant apolitique. Donc, à l’interne, je suis désormais le premier responsable, le Secrétaire exécutif », a indiqué le député Saïkou Yaya Barry.

Sur ses attributions, le nouveau Secrétaire exécutif de l’UFR déclare que son rôle est de coordonner l’ensemble des activités du Secrétariat, faire des propositions, s’assurer que le plan d’actions de chaque Secrétariat est suivi et aider au bon fonctionnement du parti de la base au sommet.

« J’ai un rôle important, parce que c’est un rôle qui permet d’avoir un peu plus de lisibilité sur les actions menées et les décisions prises par le Bureau exécutif et le Conseil politique. C’est donc une tâche lourde, il faut le reconnaitre. Parce que jouant un rôle transversal pour le bon fonctionnement et le rayonnement du parti. Cela dit, ce n’est pas la volonté qui me manque. Je rassure les responsables, militants et sympathisants du part que je saurai travailler avec tout le monde afin de faire en sorte que le président du parti soit le président de la République en 2020. Certes, c’est une tâche pas aisée, mais nous sommes prêts à nous battre pour y arriver, parce qu’il y a la conviction qui est là, la volonté aussi », a-t-il affiché. Nos multiples tentatives d’avoir la réaction de Baïdy Aribot sont toutes restées vaines, du moins pour le moment.