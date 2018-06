Un avancement majeur pour le projet minier GAC avec l’arrivée du « Car Dumper » à Kamsar

Le « Rail car dumper » est importé en 142 pièces et sera assemblé sur le site de GAC de Kamsar

Guinea Alumina Corporation (GAC), un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a annoncé aujourd’hui un avancement majeur dans la construction de son projet d’exportation de bauxite avec l’arrivée de son « Car Dumper ».

Le « rail car dumper », qui pèsera 620 tonnes une fois installé, est l’un des équipements les plus importants du projet. Le projet GAC est l’un des plus importants investissements en Guinée depuis les 40 dernières années.

Le « car dumper » sera utilisé à Kamsar pour décharger la bauxite des wagons qui arrivent de la mine de GAC. Il sera capable de soulever deux wagons de 110 tonnes à la fois, déversant la bauxite sur les convoyeurs pour la transporter vers les barges. La technologie de pointe utilisée permettra à GAC de décharger deux wagons toutes les 90 secondes, chacun transportant 87 tonnes de bauxite.

Le « Car Dumper » est le premier de deux équipements lourds qui arriveront à Kamsar. Il a été fabriqué en Chine et a été expédié en 142 pièces. Les pièces seront soigneusement transportées vers le site de GAC où elles seront assemblées.

Ce type d’équipement a été choisi par GAC non seulement parce qu’il fait partie de la meilleure technologie disponible, mais surtout parce qu’il est le processus opérationnel le plus sûr possible. En effet, en minimisant l’interaction entre les travailleurs et les machines, GAC réduit le risque d’accident. La décision d’adopter ce processus, bien qu’elle représente un investissement supplémentaire significatif dans le projet, est conforme à la vision « ZERO HARM » de GAC.

Mme Aissata BEAVOGUI, Directrice exécutive de GAC, était au port pour l’arrivée de l’automobiliste. « L’arrivée de la benne basculante est un moment important pour le projet GAC et nous rapproche de l’exportation de notre première bauxite. Notre priorité est maintenant de déplacer cet équipement sur notre site et de l’installer en toute sécurité « , a déclaré Mme BEAVOGUI.

Les trois plus grandes parties du « Car Dumper », qui pèsent chacune jusqu’à 100 tonnes, seront déplacées du port vers le site d’installation par un module autonome de transport (SPMT).

Ce module de transport, qui est conçu pour déplacer des objets très lourds en toute sécurité, a été amené en Guinée spécifiquement pour cette tâche. Il est constitué de 42 roues et 12 essieux. Chaque essieu est contrôlé individuellement par ordinateur et est capable de tourner indépendamment, ce qui rend le transporteur très maniable.

Pour assurer la sécurité des personnes et des chargements, le module de transport se déplacera très lentement, de trois à cinq kilomètres heure, sur une distance de cinq kilomètres entre le port et le site de GAC.

Plus de 3 000 personnes travaillent actuellement sur le projet GAC. Le projet représente un investissement d’environ 1,4 milliard de dollars et les premières exportations de bauxite sont attendues au cours du second semestre de 2019.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonnes par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.