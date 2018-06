Guinée : Un petit avion minier fait un crash à Sougueta en faisant 4 morts.

Un petit avion a fait un crash ce matin dans les montagnes de Souguéta (Kindia) en faisant quatre morts, a-t-on appris de sources concordantes. Les quatre victimes étaient de nationalité guinéenne, allemande, polonaise et cap verdienne et travaillaient tous pour la compagnie aérienne Aigle Air.Il s’agit de deux pilotes et de deux techniciens. Selon nos informations, le petit coucou était de marque tchèque de type Let 410( crédit photo Louis de Funès) et avait été affrété par la Société minière de Dinguiraye. Certaines sources ajoutent que l’avion transportait du carburant pour Lero, alors que seuls les cargos sont habilités pour transporter ce liquide.

Les autorités du transport aérien s’apprêtent à faire un communiqué officiel.

Aux dernières nouvelles, les corps calcinés et broyés ont été transportés à l’hôpital régional de Kindia.

Nos envoyés spéciaux Badicko Diallo et Mamady Mara reviendrons sur les détails dans nos prochaines éditions.