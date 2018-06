UNICEF recrute 5 consultants nationaux en immunisation

Grade : NOB



Lieu d’affectation : 5 REGIONS (CONAKRY ET INTERIEUR)

Type de contrat : CONSULTANT

Durée : 3 MOIS

1. Contexte et Justification

Le plan national de développement Economique et social 2016-2020 de la Guinée vise à garantir à toutes les personnes cibles l’accès équitable aux services, y compris la vaccination. Pour la Guinée, atteindre cet objectif permettra de contribuer a accéléré l’atteinte des résultats escomptés et par conséquent la réduction de la mortalité néonatale et infantile vers les ODD d’ici 2030.

2. Qualifications et compétences requises :

Le/la candidat (e) sera une national(e), médecin ou un gestionnaire des programmes, ayant une expérience (ou pratique) d’au moins cinq ans dans le domaine de la sante communautaire y compris la vaccination de routine. Il/elle sera recruté (e) au Grade NOB de la grille de rémunération des agents du Système des Nations Unies.

Le/la candidat (e) à ce poste devra avoir :

• Etre de nationalité guinéenne ;

• Avoir un diplôme de niveau master en sante publique ou tout autre domaine

connexe (Epidémiologie, sante communautaire, Economie de la sante)

• Une connaissance approfondie dans le domaine de la gestion des programmes de

vaccination

• Une connaissance approfondie du concept de la sante communautaire

• Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique

• Une expertise dans le domaine de gestion des données et plus particulièrement du

système d’information sanitaire prenant en compte le DHIS 2 serait un atout.

• Aptitude démontrée à travailler dans un environnement multiculturel et à établir des relations de travail harmonieuses et efficaces tant à l’intérieur qu’a l’extérieur de l’organisation ;

• Compétences démontrées en informatiques, y compris la navigation sur Internet et diverses applications bureautiques.

Les dossiers de candidature devront comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, un formulaire P11 dûment complété (en annexe), les photocopies des diplômes et attestations des services rendus, les coordonnées de contact telles que l’adresse physique, les numéros de téléphone fixe et cellulaires, les références et tout autre document renseignant sur la carrière du candidat.

Actif dans plus de 190 pays et territoires par le biais de programmes de pays et de comités nationaux. Nous sommes l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

UNICEF Guinée

Les dossiers de candidature doivent être envoyés uniquement par le système de recrutement de l’UNICEF en cliquant sur le lien suivant :

http://jobs.unicef.org/cw/en-us/job/512690?lApplicationSubSourceID=

L’UNICEF est engagé à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de son personnel, et encourage fortement les personnes féminines et masculines de toutes origines ethniques et religieuses, y compris les personnes vivant avec un handicap, de postuler pour devenir un membre de notre organisation.

SEUL(E) S LES CANDIDAT(E) S RETENU(E) S SERONT CONVOQUE(E) S

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

