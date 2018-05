UNICEF recrute un (e) administrateur(trice) charge de l’administration

Grade : NOA

Lieu d’affectation : CONAKRY

Type de contrat : FIXED TERM (FT)

Durée : 1 AN (RENOUVELABLE)

DATE DE CLOTURE DE LA PUBLICATION : 22 MAI 2018

1. Objet du poste, Principales Tâches et Responsabilités

Sous la supervision de la Spécialiste Chargée de l’Administration et des Finances de l’UNICEF Guinée, l’Administrateur (trice) sera chargé (e) des tâches suivantes :

1. Politique, procédures et stratégies

2. Gestion Budgétaire

3. Soutien et Services Administratifs

4. Gestion de la propriété

5. Gestion et control des contrats

6. Apprentissage et développement du personnel

7. Partenariat, coordination et collaboration

8. Effectue toutes les autres tâches et responsabilités assignées selon les besoins

2. Qualifications et compétences requises :

• Etre de nationalité guinéenne ;

• Avoir un diplôme Universitaire en Administration des Affaires ou dans un domaine équivalent ;

• Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine de l’administration générale et dans les domaines de la gestion du transport, de voyage, des douanes et des arrangements protocolaires en particulier. L’expérience dans une organisation internationale est souhaitable ;

• Bonne maitrise du français et de l’anglais ;

• Etre capable d’utiliser l’outil informatique pour les logiciels courants (Word, Excel, Powerpoint);

• Faire preuve de fortes compétences en communication et plaidoyer et disposer de bonnes capacités à communiquer et à travailler en équipe et avec des interlocuteurs de différents niveaux ;

• Être prêt à faire des déplacements fréquents sur le terrain.

Les dossiers de candidature devront comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, un formulaire P11 dûment complété (en annexe), les photocopies des

diplômes et attestations des services rendus, les coordonnées de contact telles que l’adresse physique, les numéros de téléphone fixe et cellulaires, les références et tout autre document renseignant sur la carrière du candidat.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés uniquement par le système de recrutement de l’UNICEF en cliquant sur le lien suivant:

https://www.unicef.org/about/employ/?job=512940

L’UNICEF est engagé à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de son personnel, et encourage fortement les personnes féminines et masculines de toutes origines ethniques et religieuses, y compris les personnes vivant avec un handicap, de postuler pour devenir un membre de notre organisation.

SEUL(E) S LES CANDIDAT(E) S RETENU(E) S SERONT CONVOQUE(E) S

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.