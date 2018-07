Union forces sociales-Syndicat : une marche verte est annoncée à partir de mardi

L’inter centrale syndicale CNTG-USTG s’est réunie ce jeudi 12 juillet en assemblée générale extraordinaire élargie aux acteurs des forces sociales. Pour le porte-parole de l’inter centrale syndicale, Mamadou Mansaré et également Secrétaire général adjoint de la CNTG, il s’agit de mettre en place un mouvement pour faire fléchir le Gouvernement.

Dans la même logique, Mamadou Mansaré a déclaré que tous les travailleurs de tous les secteurs confondus, de Conakry, Coyah, Forécariah et Dubréka sont conviés à une très grande assemblée générale à la Bourse du Travail.

«A partir du mardi, nous allons mettre en place une dynamique de la marche verte de l’ensemble des classes populaires guinéennes. Il faut que le Gouvernement d’Ibrahima Kassory Fofana entende le cri du cœur du peuple», a-t-il lancé.

Parlant de la rencontre, Mamadou Mansaré a fait savoir qu’un cadre concerté de mouvement a été mis en place en vue de faire fléchir le gouvernement et pour dire que le peuple de Guinée demande plus de justice sociale et plus d’équité.

«Ce n’est pas seulement la baisse du prix du carburant que nous demandons. Nous exigeons aussi une justice sociale. Le peuple a été longtemps traîné dans la boue», a-t-il dénoncé avant de déplorer le fait que le choix de Guinée contre le Maroc à l’élection pour la coupe du monde est une honte pour notre pays.

«Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire. Vous avez suivi l’élection au niveau de la FIFA (Fédération Internationale de Football Associations), tout le monde s’est tue là-dessus. C’est tout l’honneur d’un peuple qui a été sali…», a-t-il regretté.

Parlant de ses camarades qui auraient été arrêtés, Mamadou Mansaré a affirmé qu’un syndicaliste a deux maisons, son domicile et la prison. «Nos camarades qui sont en prison sont des héros. C’est la marche verte qui va les libérer», a-t-il promis