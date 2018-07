Unité nationale et Citoyenneté : bientôt une nouvelle agence sur les cendres de la SENACIP

C’est maintenant officiel et définitif, le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Kalifa Gassama Diaby, s’est débarrassé de la Semaine nationale de citoyenneté et de la paix (SENACIP). Désormais, c’est l’Agence nationale de promotion du civisme et de la nation (ANPCN) qui va s’en occuper. Elle est administrativement placée sous tutelle du ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté et financée par le ministère de l’Economie et des Finances.

Le projet de loi créant cette agence a été présenté le jeudi 12 juillet en Conseil des ministres. Et le projet de décret a été adopté. Il ne reste que la publication dudit décret.

Selon le ministre Gassama, cité par le porte-parole du gouvernement, la création de cette agence permettra « un développement accentué de l’ensemble des activités liées à la promotion du civisme et de la Nation ».

La mission de l’Agence nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation (ANPCN) devrait avoir pour mission de participer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion du civisme et de la Nation.

D’autres sources font savoir qu’elle se chargera, entre autres, de la préparation et de l’organisation de chaque SENACIP dans tout le pays. Elle doit également participer à la promotion du genre et de l’équité dans les projets et activités développés dans le cadre du civisme et de la citoyenneté.

En créant cette agence, le ministre Gassama a tenu sa promesse de laisser la SENACIP à une structure, puisque sa personne serait devenue un problème. Mais certains observateurs estiment que c’est un acte inédit que M. Diaby vient de poser en se retirant de la structure qu’il a, lui-même, créée, qui, pourtant, bénéficie des financements. Auraient été certains, ils pouvaient s’y accrocher coûte que coûte. Heureusement qu’il a bénéficié du soutien du président de la République et du gouvernement, car le projet de décret créant la nouvelle structure a été adoptée.