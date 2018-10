Urgent/Football : Amadou Diawara dans les airs pour Conakry via Bruxelles

Le médian de Naples, Amadou Diawara arrive ce soir à Bruxelles où il retrouve le premier Vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, Amadou Diaby avec lequel il arrive demain à Conakry par le vol régulier de SN Brussels. Il devait rejoindre ses coéquipiers à El Jadida au Maroc pour un court stage mais finalement, Amadou Diawara n’a pas pu prendre son avion de Naples qui devait l’amener à Paris où il devait prendre sa correspondance pour le Maroc.

«Il a raté son vol au départ de Naples. Derrière, nous n’avons pas pu lui trouver une place dans les heures qui ont suivi. En fin de compte, il a été décidé de commun accord avec le staff de l’équipe nationale d’annuler le stop de Casablanca pour le faire venir directement à Conakry. Et comme, il n’y avait plus de places disponibles avec Air France au départ de Paris, il arrive ce lundi soir à Bruxelles où nous passons la nuit. Demain, nous reprenons l’avion ensemble pour être à Conakry à 17 heures, juste quelques heures avant l’arrivée de l’essentiel de l’équipe qui se trouve au Maroc », confie à Guineenews Amadou Diaby qui est déjà arrivé à Bruxelles en provenance de Paris.

C’est donc la fin du feuilleton d’Amadou Diawara avec la Guinée qui dure depuis plusieurs années. Hésitant pendant de longues années , l’ancien joueur du FC Séquence décide enfin d’honorer sa toute première sélection avec la Guinée, rassuré et convaincu par le discours du premier Vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, Amadou Diaby mandaté par son président , Antonio Souaré et l’ensemble des membres du Comité Exécutif. Les plus sceptiques peuvent désormais se rassurer et rester tranquilles. Amadou Diawara arrive.