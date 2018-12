Urgent – Labé : le ministre de la Jeunesse pris à partie par des jeunes au sortir d’une émission

Tout a commencé lorsque Mouctar Diallo, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi-Jeune, sortait de la radio GPP FM, située au cœur du marché centrale de Labé. Le ministre Mouctar venait d’y participer à une émission dans laquelle il aurait tenu des ‘’propos déplacés’’ à l’endroit du président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a appris Guinéenews©.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère d’une trentaine de jeunes qui a failli s’attaquer à la délégation ministérielle. Heureusement, le pire a été évité et Mouctar Diallo et sa suite ont pu continuer leur chemin.

Joint au téléphone par la rédaction locale de Guinéenews, le ministre Mamadou Mouctar Diallo est revenu sur les détails de ces incidents : « en effet, j’étais dans une émission à GPP où on m’a dit qu’il y a quelqu’un. Moi, je ne vais pas dire son nom, mais peut être que les autres vous diront son nom… Qu’il a véhiculé quelque chose pour venir là-bas comme j’ai dit des choses qui n’arrangent pas leur leader et leur parti. C’est-à-dire comme on le dit : ‘’la vérité fait mal.’’ J’ai dit des vérités qui les ont choqués. Donc, selon des informations de sources concordantes, ce dernier a donné de l’argent à un groupe de jeunes qui est venu à la rentrée de la radio pour crier. A ma sortie, j’ai voulu aller à la rencontre de ces jeunes pour leur parler. Mais, ma sécurité n’a pas voulu pour des raisons de prudence.»

Il faut rappeler, il y a quelques années, que le véhicule de Abdourahmane Bakayoko (un leader politique) a été incendié au sortir de cette même radio par des jeunes surexcités qui lui ont reproché d’avoir tenu des propos déplacés à l’endroit de Elhadj Cellou Dalein Diallo, le président de l’UFDG.