Urgent: Le ministre Gassama organise une conférence de presse ce mardi

Depuis sa sortie sur l’interdiction générale des manifestations en Guinée, et sa franche désapprobation face à une telle mesure, le ministre de l’unité nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, fait l’objet d’attaques virulentes, de menaces physiques sur les réseaux sociaux et à travers certains médias.

Selon certains, ces manœuvres des jeunes militants et communicants du parti au pouvoir, seraient soutenues et financées par des hauts cadres de l’État et du parti au pouvoir. Et un mouvement dénommé « Mouvement pour le départ de Gassama du gouvernement » serait mis en place.

Très en colère et déterminé, le ministre Gassama Diaby organise une conférence de presse ce mardi 7 août 2018 dans l’après-midi.

Joint au téléphone, l’attaché de presse du ministre Gassama, Younoussa Tounkara, a indiqué pourquoi il est important que cette conférence se tienne : « Le ministre a le droit de se défendre dès lors qu’il a l’impression d’un silence étonnant et a le droit de prendre l’opinion nationale et internationale à témoin face à toutes ces menaces et insultes dont il est victime pour avoir simplement fait son travail conformément à ses attributions et surtout conformément aux lois de la République. »

Connaissant le ministre Gassama et son franc parler, si cette conférence a lieu, elle risque d’être cinglante et sans détours.