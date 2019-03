L’ex-ministre, Dr Abdourahamane Diallo nommé, directeur général de la plus grande plate-forme mondiale de lutte contre le palu.

L’ancien ministre de la Santé Abdourahamane Diallo est nommé directeur général du Partenariat RBM (Roll Back Malaria), la plus grande plate-forme mondiale de coordination de l’action contre le paludisme. L’annonce de sa nomination a été faite ce mercredi 20 mars 2019 via un communiqué dont Guinéenews s’est procuré d’une copie.

« Le Conseil d’administration du Parternariat RBM se réjouit d’accueillir Dr. Abdourajmane Diallo au poste de nouveau directeur général, où il apportera sa grande expérience et ses solides compétences de leadership », a indiqué dans le communiqué, la présidente du Conseil d’administration du Partenariat RBM, Dr Winnie Mpanju-Shumbusho.

Dr Winnie Mpanju-Shumbusho rappelle que Dr. Diallo a précédemment assumé plusieurs postes clés liés aux questions de santé publique, comme le paludisme, Ebola et le renforcement des systèmes de santé, tant à l’échelle nationale que régionale et internationale. Entre autres, il a été ministre de la Santé de la Guinée de 2016 à 2018. Période durant laquelle il a fait face à la dernière partie de la crise d’Ebola, puis assuré la reconstruction du système de santé national. « Le réapprovisionnement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ayant lieu cette année, c’est à un moment clé que Dr Diallo reprend la direction du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Nous lui souhaitons tous la bienvenue parmi nous et lui exprimons notre soutien unanime », a dit Dr Winnie Mpanju-Shumbusho.

Dr Abdourahamane Diallo rentrera en fonction le 8 avril 2019 et représentera pour la première fois le Partenariat lors de la célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019 qui aura lieu à Paris du 25 avril prochain.

« En tant que ministre de la Santé de la Guinée de 2016 à 2018, Dr. Diallo a fait face à la crise d’Ebola, puis assuré la reconstruction du système de santé national. Il a également mis au point des systèmes de santé et de chaîne d’approvisionnement dans plus de 20 pays de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Asie. Auparavant, Dr. Diallo avait occupé plusieurs postes au sein de la société John Snow, Inc. En tant que directeur de la santé publique et du renforcement des systèmes de chaîne d’approvisionnement pour le projet Deliver d’USAID, il y avait supervisé et piloté le renforcement des systèmes de chaîne d’approvisionnement et de santé publique à l’échelle mondiale. Avant cela, il y avait aussi occupé la fonction de directeur pays pour le projet de système de gestion de la chaîne d’approvisionnement mené en Tanzanie et financé par le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) », précisé ledit communiqué

Docteur en médecine et titulaire d’un master en santé publique internationale de l’université Johns-Hopkins, Dr. Abdourahamane Diallo, a lui-même déclaré, rapporte toujours le même communiqué: « c’est un honneur pour moi de devenir le directeur général du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Ma motivation est d’autant plus forte que j’assumerai ces fonctions alors que les pays redoublent d’efforts pour éliminer le paludisme. J’ai hâte de collaborer avec les acteurs très dynamiques de la lutte contre le paludisme pour concrétiser notre vision commune, à savoir un monde sans paludisme.»

Dr. Diallo a été choisi par le comité de sélection du directeur général, qui est composé de six membres du Conseil d’administration du Partenariat RBM, dirigé par la Présidente du Conseil d’administration du Partenariat et soutenu par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets. Après avoir examiné plus de 500 candidatures, le comité a présélectionné six candidats, dont trois hommes et trois femmes, en veillant à ce que toutes les régions du monde soient représentées de façon équilibrée. Dr. Diallo a ensuite été choisi à l’unanimité par le comité de sélection et le Conseil d’administration, précise enfin ce document du RBM.