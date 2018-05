USA-Corée du bord : Arrogance pour dérobade

John Bolton et Donald Trump, c’est deux grands coqs dans un poulailler. Il ne faut pas croire que l’Amérique est assez grande pour les contenir, c’est le casse assuré. L’embellie annoncée entre les USA et la Corée du nord au début de ce mois de mai n’allait pas durer, on s’en doutait. Si Donald Trump est un simplet lunatique, John Bolton est la stabilité faite, en plus d’être un faucon et un hégémoniste connu. En associant les deux caractères, il en sortirait un alliage d’esprit d’androïde peu commun.

On voit bien que John Bolton n’a pas aimé les grands airs de satisfaction de Kim Jong-Un, qu’il prend pour une volonté maligne et douteuse de mener les USA en bateau par le bout du nez. Pour tester la sensibilité et la stabilité de Kim Jong-Un, les manœuvres militaires conjointes avec la Corée du sud sont lancées au moment où la date et le lieu de la rencontre entre Donald Trump-Kim Jong-Un sont connus.

On se demande si Singapour convient à Bolton mais la reprise des manœuvres ressemble à un torpillage du processus de paix longuement recherché depuis plus de soixante ans. Le président Nord-coréen étant connu aussi pour une autre tête de nœud, pour lequel balancer le bébé et l’eau du bain est comme bonjour, il va falloir revoir tous les plans : arrêt définitif des manœuvres militaires dans la péninsule contre arrêt définitif des essais nucléaires.

Ce à quoi il est intéressant de s’attendre dans cette affaire, c’est si Bolton et Trump vont s’entendre jusqu’à la fin, s’ils ne risquent pas de se contredire. On se souvient de ce clash entre Trump et Rex Tillerson, mais Tillerson un agneau à côté de Bolton. Et comme Donald Trump n’aime surtout pas que quelqu’un lui marche sur les plates-bandes, il y aura du spectacle à venir à la Maison Blanche, à moins qu’on se trompe, peut-être que Donald Trump ne mesurera pas tout le monde avec la même toise, mais est-il aussi quelqu’un qui suit docilement un autre, fût-il John Bolton ?

La question puérile mérite d’être posée.