USTG: dix membres excommuniés par le Bureau exécutif

Le Bureau Exécutif (BE) de l’USTG (Union Syndicale des Travailleurs de Guinée), après examen par l’assemblée générale de ses affiliés, de la tenue du soi-disant «congrès illégal et non-autorisé», a décidé de l’exclusion pure et simple des camarades syndicalistes qui ont procédé au dit congrès à Mamou

Il s’agit entre autre d’Abdoulaye Camara qui a été élu par ce «congrès» au poste du Secrétaire général de l’USTG, Maurice Dopavogui, Elhadj Alpha Mamadou Diallo, Elhadj Lansana Sylla, Elhadj Alhassane Soumah, Makoura Onipogui, Tamba Abel Bourouno, Lamine Camara, Kadiatou Bah, Mory Marigo et Mohamed Aly Camara pour les motifs suivants: ‘’violation des statuts et règlement intérieur et financier de l’USTG ; organisation d’un soi-disant congrès sans autorisation du Secrétaire général’’.

Une décision dont le ministre du Travail, celui de la Fonction Publique de la Réforme de l’Etat et de Modernisation de l’Administration ainsi que l’Inspection Générale du Travail ont été mis en copie.

Il faut par rappeler que Louis M’Bemba Soumah a annoncé la tenue du nouveau congrès du 19 au 21 novembre à Conakry. Par ailleurs, il faut souligner que des décisions similaires ont été déjà prises par Louis M’Bemba à l’en contre de Aboubacar Soumah du Slecg. Ce qui a d’ailleurs provoqué le départ de l’USTG, du SLECG aile Soumah, de la FESABAG et de la FESATEL. Ces fédérations ont récemment réintégré l’USTG grâce aux bons offices de la CNTG, de la veuve du Docteur Ibrahima Fofana, fondateur de l’USTG et d’autres personnes de bonne volonté.

Lire copie:Exclusion – USTG