USTG : Louis M’Bemba présente le nouveau bureau et annonce la couleur du premier chantier  

L’ancien secrétaire général de l’USTG (Union Syndicale des travailleurs de Guinée) et par ailleurs, président d’honneur à vie de l’institution, Louis M’Bemba Soumah, a présenté ce mercredi 21 novembre 2018, la liste complète du nouveau bureau de l’USTG. A peine installé, Louis M’Bemba Soumah a déclaré qu’il faut impérativement achever la lutte engagée par le SLECG, le syndicat de l’Education.

«Nous allons achever le combat que nos camarades enseignants ont entamé. USTG réunie, on nous entendra ces jours-ci», a-t-il promis.

Revenant sur le congrès de l’USTG, Louis M’Bemba Soumah a indiqué que ce jour est déjà inscrit dans les annales du syndicat. «L’USTG a franchi un grand pas, le chemin est long, il sera débroussaillé et nous arriverons à destination», a-t-il indiqué.

«Ce congrès a été fait au vu et au su de tout monde. Nous n’avons d’ailleurs pas besoin d’aller nous cacher quelque part à travers le pays pour le faire. Un nouveau bureau est né qui vous promet, pas de monts et merveilles, mais plutôt, il fera tout pour changer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Pour cela, nous allons commencer par nos camarades enseignants. C’est un travail qui a commencé que nous allons ensemble l’achever. USTG réunie, on nous entendra ces jours-ci », a-t-il annoncé.

Fondue en larmes, Mme Fofana, l’épouse du membre fondateur de la FESABAG puis la centrale USTG, Dr. Ibrahima, n’a pas pu exprimer sa joie quand elle a vu réunies toutes les fédérations de l’USTG. Dans une voix cassée, elle déclare : «Je suis ravie de constater la présence effective de tout le monde. J’espère que l’objectif est atteint»,

Il faut, par ailleurs, rappeler que la lourde tâche est revenue aux nouveaux secrétaires généraux chargés des négociations, conflits et revendications. Il s’agit de Abdoul Gadiri Diallo de la FESABAG et Oumar Tounkara également deuxième secrétaire général du SLECG

