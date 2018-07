Vie politique: le RPG appelle ses militants à l’union sacrée derrière Alpha Condé et son gouvernement

’Assemblée générale traditionnelle du RPG Arc-en-ciel a porté essentiellement ce samedi 7 juillet sur l’unité au sein du parti, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbessia

Dans son intervention, Hady Barry membre du BPN (Bureau Politique National), par ailleurs, Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de Guinéens de l’Etranger, a invité la jeunesse du parti à ne pas accepter d’être manipulée par les velléités égoïstes de certains d’entre eux.

Dans la même lancée, Hady Barry a aussi invité tous les Guinéens où qu’ils se trouvent à œuvrer pour la paix et l’unité nationale.

«Nous devons savoir que nous avons eu une chance, nous avons un beau pays qui est notre trésor commun. Le développement de notre pays passe obligatoirement et nécessairement par la paix. Aujourd’hui, nous sommes un parti au pouvoir grâce à la volonté de Dieu et celle du peuple de Guinée. C’est pourquoi, nous tendons une main fraternelle à toutes les couches sociales et des partis politiques afin que nous nous travaillions pour la prospérité de ce pays. La jeunesse du RPG Arc-en-ciel ne doit pas accepter d’être manipuler par les velléités égoïstes de certains d’entre nous», a-t-il dénoncé.

Prenant la parole, Lansana Komara également ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Travail, a demandé à toutes les structures du parti de se donner la main. «Unis nous sommes forts. Divisés nous resterons faibles et vulnérables. Donc, nous choisissons la voix de l’unité. Abandonnons les problèmes de personne et faisons face à l’unité au sein du parti et continuons à soutenir le Gouvernement du Pr Alpha Condé dirigé par son Premier ministre Dr. Ibrahima Kassory Fofana», a-t-il lancé.