Vie syndicale: le congrès de l’USTG annoncé pour les 23,24 et 25 octobre à Mamou (bureau)

Les règlements statutaires de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) prévoient le renouvellement des instances décisionnelles de ladite structure tous les 5 ans. Fidèle donc à cette tradition, la plateforme syndicale dirigée par Louis M’Bemba Soumah annonce la tenue de son 6ème congrès national.

Selon Elhadj Alpha Mamadou Diallo, son Secrétaire chargé de l’Administration et de la Documentation, par ailleurs président du Comité d’organisation de ce congrès, la cérémonie prévue pour les 23, 24 et 25 octobre prochain à Mamou, connaîtra la participation des représentants de l’ensemble des fédérations syndicales professionnelles, des syndicats nationaux, des unions régionales, préfectorales et communales, ainsi que des sections syndicales de base venues des 33 préfectures que compte le pays, en plus de la zone spéciale de Conakry.

A en croire notre interlocuteur, le mandat de l’actuel Bureau Exécutif a échu depuis des mois et le congrès devait suivre en conséquence. Mais au regard de la grève qu’a connue le pays avec l’augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe, celui-ci a été reporté.