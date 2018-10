Vie syndicale : le congrès de l’USTG reporté

Initialement prévu les 23, 24 et 25 octobre, le congrès électif de l’USTG (Union Syndicale des Travailleurs de Guinée) est reporté pour les 26, 27 et 28 octobre 2018. C’est Alpha Mamadou Diallo, Secrétaire chargé de l’Administration et de la Documentation et également président de la commission centrale d’organisation dudit congrès qui a donné l’information.

Pour cause, le syndicaliste a indiqué il y a certains de leurs collègues du secteur des transports qui sont en mission du côté de Singapour. « Ils rentrent à partir du 23 octobre », affirme-t-il.

Il faut par ailleurs préciser que c’est la ville carrefour Mamou qui servira de cadre à ce congrès électif. Il connaîtra, apprend-on, la participation des représentants de l’ensemble des fédérations syndicales professionnelles, des syndicats nationaux, des unions régionales, préfectorales et communales, ainsi que des sections syndicales de base venues des 33 préfectures que compte le pays, en plus de la zone spéciale de Conakry.