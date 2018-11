Violences meurtrières à Conakry: 25 présumés fauteurs de trouble arrêtés par la police

La police a présenté ce mardi 13 novembre à la presse 25 présumés fauteurs de troubles arrêtés à Wanidara, un quartier de la banlieue de Conakry devenu le théâtre des violences et des répressions policières durant la semaine dernière.

«Ces individus sont là suite aux manifestations de la semaine passée, précisément les évènements survenus à Wannidara », a présenté Abdel Nasser Condé, commissaire de police.

Interrogés, les suspects dont les âges varieraient entre 15 et 50 ans ont nié les faits. Certains ont dit qu’ils étaient en partance pour le travail, alors que selon d’autres, ils revenaient de l’école.

«Moi je venais de la T6 pour Cité. A la T5, le Pickup de la police est arrivé me trouver et ils m’ont arrêté. Je leur ai bien dit que je ne faisais pas partie des manifestants », a indiqué un des présumés fauteurs de troubles devant les micros et caméras de la presse.

« En pareille circonstance, vous ne trouverez personne vous dire qu’elle était sur le lieu de la manifestation… C’est à la justice de trancher », a répliqué le commissaire.