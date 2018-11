Violences meurtrières : le procureur près le TPI de Dixinn annonce des enquêtes contre X

Suite aux violents évènements survenus les 7 et 8 novembre 2018 dans le quartier de Wanindara ayant entraîné la mort de trois personnes dont un policier, le parquet du TPI (Tribunal de Première Instance) de Dixin s’est fendu d’un communiqué ce jeudi 8 novembre à la télévision nationale pour annoncer l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour meurtre. Dans le même communiqué, le procureur de la République près le TPI de Dixinn a annoncé que toutes les dispositions sont prises pour l’aboutissement des enquêtes. Lisez plutôt ledit communiqué !

« Le procureur de la République près le TPI (Tribunal de Première Instance) de Dixinn porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que les évènements violents survenus les 7 et 8 novembre 2018 dans le quartier de Wanindara à la suite de l’appel à la ville morte de l’opposition, ont entraîné la mort de Mamadou Bella Baldé, Mamadou Alimou Bah et du Brigadier Bakary Camara. Les corps des victimes ont été déposés au service de médecine légale de l’hôpital national Ignace Deen afin de déterminer les véritables causes du décès. Le procureur de la République, a, sans attendre, requis l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour meurtre et toutes les dispositions sont d’ores et déjà prises pour l’aboutissement des enquêtes. En cette circonstance, le procureur de la République tient a exprimé sa profonde affliction. »

Propos transcrits par Sékou Sanoh pour Guinéenews©.