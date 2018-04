Visite de la Délégation Conduite par les Fonctionnaires de la Commission d’État pour le Développement et la Réforme de la Chine (CEDR) au Consortium SMB Winning

L’inspecteur du département des Investissements étrangers de la Commission d’Etat pour le Développement et la Réforme (CEDR) de la République de Chine, M. WANG Jianjun a conduit une délégation pour une visite en Guinée du 18 au 20 avril 2018.

La délégation se composait de hauts fonctionnaires de la CEDR, de représentants venant des trois institutions financières qui ont participé à l’accord cadre sino-guinéen signé en septembre 2017, de représentants de trois entreprises minières et de représentants de quatre entreprises de construction d’infrastructures.

Le 19 avril, M.WANG Jianjun et ses accompagnateurs se sont rendus sur les sites d’exploitation de la SMB ainsi que sur la zone portuaire de WAP à Dapilon. Dans le secteur de la réhabilitation de l’exploitation minière, M.WANG Jianjun a pu constater les avancées de la SMB dans son plan de reboisement et a hautement apprécié l’exercice des responsabilités sociétales du Consortium SMB Winning. Au port de Dapilon, le Directeur Général de WAP, M.YUAN Guoliang et le Directeur Général de WASE, M. XU Xin ont présenté les opérations portuaires et les capacités de construction et de réparation des bateaux de WAP.

Le coordinateur général sur site, M.YU Tao a de son côté présenté à la délégation l’histoire du projet en Guinée du Consortium SMB Winning, ainsi que les perspectives du futur projet “Une route, deux usines et un passage” (à savoir le chemin de fer, la raffinerie d’alumine, le Winning Africa Shipyard Engineering et le transport maritime entre la Chine et la Guinée).

Après avoir écouté les présentations, M.WANG a félicité les équipes du Consortium SMB Winning et leurs partenaires pour leurs investissements depuis trois ans en Guinée et pour la finalisation de l’ensemble des travaux et la mise en production des sites d’exploitation dans les délais impartis, comme elles s’y étaient engagées auprès du gouvernement guinéen.

La mise en opération du projet a remporté un grand succès. À ce jour, les terminaux fluviaux sont opérationnels et la construction du chemin de fer est en train d’être étudiée. Le modèle de projet du Consortium en Guinée peut être présenté comme un bon exemple et généralisé. M. WANG a par ailleurs proposé d’établir une chambre de commerce ou une association pour les entreprises afin de renforcer la coordination et la coopération, pour discuter de grands projets et de la construction d’infrastructures.

M.WANG a aussi indiqué que les entreprises doivent porter leur attention sur la relation avec les populations locales et l’exercice des responsabilités sociétales. Toutes les entreprises doivent s’unir pour promouvoir le développement économique et social. M.WANG estime que maintenant que le Consortium SMB Winning a initié et consolidé son projet, beaucoup d’entreprises chinoises vont entrer en Guinée à l’avenir, ce qui va renforcer la coopération.

Le 20 avril, la délégation de la CEDR a rendu plusieurs visites officielles, notamment au palais présidentiel, au Ministère des Mines et de la Géologie, au Ministère d’État et au Ministère des Finances. La délégation a aussi communiqué avec le Président M. Condé, avec le Ministre d’État M. Kassory Fofana, avec le Ministre des Mines et de la Géologie M. Magassouba sur la progression des projets phare de la coopération sino-guinéenne, notamment dans les mines et dans la construction d’infrastructures. Les représentants du Consortium SMB Winning ont été invités à participer à toutes ces réunions car ils participent à l’un des projets miniers les plus significatifs de la Guinée.

Au cours de l’entretien avec le Président M. Condé, il a été mentionné que la Guinée va construire la zone économique spéciale à Boké, conformément à la proposition et au plan du Consortium SMB WINNING, espérant obtenir le soutien du gouvernement et des entreprises chinoises. M.WANG a exprimé tout le soutien du gouvernement chinois pour une coopération de compétences avec les pays comme la Guinée, et souhaite pouvoir combiner le transfert de capacités de la Chine et les demandes des pays émergents.

Le gouvernement chinois soutient les entreprises de tous les niveaux pour établir des parcs industriels à l’étranger et pour développer l’industrie. M.WANG a souligné que la coopération entre la Chine et la Guinée n’est pas limitée à l’accord cadre de Septembre 2017 et qu’il faut encourager les entreprises chinoises à adopter le système BOT pour investir avec plus de souplesse en Guinée.

À l’issue de la visite en Guinée, la délégation de la CEDR a quitté Conakry le matin du 21 avril pour visiter la Côte d’Ivoire.

Le Consortium SMB Winning se compose de China HongQiao Group, YanTai Port Group, Winning International Group et UMS (France). S’appuyant sur de riches ressources minières en Guinée, le Consortium SMB Winning développe une chaîne logistique de l’exploitation à la vente de la bauxite, de la construction au fonctionnement de terminaux fluviaux, du transport terrestre au transport maritime, pour expédier la bauxite en direction de la Chine et de ses entreprises.

Depuis son entrée en Guinée et la mise en production en 2015, la production est en forte progression. À travers ses coopérations avec la SOGUIPAMI, CHICO et la société française AMR, le Consortium SMB Winning a réalisé une production de 31 millions de tonnes en 2017 et a pour objectif de production en 2018 d’un volume de 35 à 40 millions de tonnes.