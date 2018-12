Visite du Chef de l’Etat à Siguiri: quels sont les chantiers prioritaires ?

À la veille de la visite du Chef de l’Etat à Siguiri, la rédaction locale de Guineenews a pris le temps de s’informer sur quelques chantiers majeurs et inachevés qui sont primordiaux pour le développement de cette zone minière située à plus de 700 kilomètres de la capitale, Conakry.

Selon mes informations, les chantiers prioritaires et non encore exécutés sont entre autres l’adduction d’eau sur le fleuve Tinkisso dont la pose de la première pierre date de 2017, la construction du siège de la mairie de la commune urbaine, l’achèvement de la reconstruction du lycée Kankou Moussa et la réalisation des routes communautaires à l’arrêt depuis six mois. Et dont le montant est estimé à sept (7) milliards GNF.

Pour sa part, le préfet de Siguiri a promis de rappeler au président de la République ses promesses : » nous ne ferons pas de beau discours, mais nous allons rappeler au Chef de l’Etat ce qui reste à faire. »

Par ailleurs, un citoyen de Siguiri interrogé par Guineenews estime qu’il est nécessaire de rappeler ces projets à l’hôte même si les entrepreneurs évoquent un manque de financement. « Les poses de première qui seront effectuées sont importantes. Mais, il faut revoir les anciens projets précieux ».