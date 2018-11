Vivez un incroyable noël avec les bouquets CANAL+

A partir du 22 Novembre jusqu’au 24 décembre, le décodeur HD de CANAL+ est au prix exceptionnel de 50.000 GNF au lieu de 140.000 GNF et la parabole est offerte.

Les abonnés qui ont également leur ancien décodeur CANAL+ peuvent l’échanger avec le nouveau décodeur HD à 50.000 GNF.

Et ce n’est pas tout, tout client qui prend la formule Evasion+ à 310.000 GNF et qui paie donc 360.000 GNF à l’achat, bénéficie de 15 jours sur la formule Tout Canal+ dès l’activation de son abonnement.

… ET PROFITEZ DE NOS MEILLEURES OFFRES POUR LA FIN D’ANNEE …

Pour tous les abonnés, CANAL+ lance une offre à partir du 29 novembre jusqu’au 31 décembre.

Pour tout réabonnement pendant la période indiquée, que votre abonnement soit coupé ou non, vous bénéficiez de la formule Evasion+ ou Tout CANAL+ pendant 15 jours.

… Y’A DU SPORT…

Avec les 5èmes et 6èmes journées de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE et de l’UEFA EUROPA LEAGUE qui auront lieu le 27, 28 et 29 Novembre puis les 11, 12 et 13 décembre.

Avec la reprise des championnats dès ce week-end qui verra de gros chocs en Liga, en Ligue 1 et en Premier League sans oublier le Boxing Day en décembre.

… Y’A DES SERIES…

Avec CHERI COCO Saison 2 depuis le 12 Novembre , votre série humoristique retraçant la vie de Chouchou et Loulou, un couple dans la trentaine, unis pour le meilleur et le pire qui continuent de s’aimer et se chamailler;

FOR THE PEOPLE, depuis le 15 Novembre et tous les jeudis à 20H30,

Et votre nouvelle série SURVIVANT DESIGNE à partir du 25 Novembre et tous les dimanches à 20H30 sur CANAL+, avec KIEFER SUTHERLAND, (ou « Jack Bauer » dans 24H Chrono) qui, cette fois-ci endosse le rôle d’un Président inexpérimenté des Etats-Unis après qu’un attentat ait tué tous ses confrères membres du gouvernement.

… Y’A DES PROGRAMMES POUR TOUTE LA FAMILLE…

Avec la chaîne du Père Noël qui revient sur les bouquets CANAL+ sur le canal 99 dès le 24 Novembre.

… ET BIEN D’AUTRES SURPRISES…

Suivez-nous sur notre page Facebook @CANAL+GUINEE car pendant cette fin d’année chez CANAL+,

…Y’A TOUT DEDANS !

Contacts Presse :

Mohamed Samy K. BENGELOUNE

Mohamedsamyk.bengeloune@canal-plus.com

+224624937979