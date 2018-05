Vivo Energy Guinée lance une nouvelle campagne pour récompenser ses clients à travers le pays

Shell Extra Challenge. C’est le nom de la campagne que les responsables de l’entreprise de commercialisation des carburants et lubrifiants Vivo Energy Guinée ont lancée ce mercredi 9 mai à leur siège de Gbessia, dans la commune de Matoto, à Conakry.

La promo reste ouverte à toute personne physique majeure, titulaire d’un permis de conduire, quelle que soit sa nationalité, à l’exception des employés des stations Shell ainsi que de Vivo Energy et les membres de leurs familles proches, notamment leurs conjoint(e)s, leurs enfants, le père, la mère et les frères et sœurs.

A travers cette campagne, les promoteurs de l’entreprise entendent offrir à leurs nombreux clients, l’opportunité de s’affronter lors d’un concours de conduite économique. Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce mercredi 9 mai et se poursuivront jusqu’au 31 mai. Et la participation qui est volontaire, reste toutefois conditionnée par l’achat du carburant oscillant entre 200.000 GNF pour les véhicules utilitaires dont le plein de réservoir n’excède pas 160 litres, et 500.000 GNF pour des véhicules gros porteurs.

Mais auparavant, une formation en conduite défensive et économique sera offerte aux participants. « Car, en tant qu’entreprise citoyenne, la sécurité routière reste une de nos priorités », a exprimé le directeur général de Vivo Energy Guinée, M. Ba Sékou.

A en croire la responsable Marketing de l’entreprise, Mme Baldé Marie Kahn Diallo, le client peut gagner plusieurs tickets à chaque fois qu’il achète du carburant à partir de ces montants susmentionnés. Et que la campagne gravitera autour d’un ensemble d’activités.

Il est prévu la tombola à l’issue de laquelle 160 gagnants seront tirés. Il y a aussi le challenge des 1000. Cette autre activité se fera autour de l’animation dans 10 villes de l’intérieur du pays pendant 2 semaines. « Elle sera également auréolée de jeu radiophonique, sous forme de quizz. A ce niveau, un total de 200 lots est mis en jeu pour récompenser ceux qui auront trouvé les meilleures réponses », annoncent les responsables de Vivo Energy Guinée.

Au cours de l’activité Challenge des clients, 60 clients seront sélectionnés parmi lesquels 20 seront tirés au sort pour bénéficier des cours de conduite sécuritaire et économique. Aussi, un véhicule, zéro au kilométrage, est mis en jeu pour récompenser un client.

En Guinée, Vivo Energy est présentée comme l’unique entreprise à commercialiser des carburants à formulation économique qui, grâce aux additifs spécifiques à Shell, nettoient le moteur et protègent contre la corrosion. Ce qui contribue à réduire sa consommation. Ce qui le démarque des autres compagnies évoluant dans le secteur.